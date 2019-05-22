【倫元投顧】市場老手總是死在半山腰搶反彈

◆盤勢分析

美股昨晚大漲，台股今天如預期盤中碰到 10 日線反壓後拉回，終場指數以下跌 7 點收在 10457 點，成交量為 948 億。

一、對後市看法仍不變，短線就如盤中訊息所言，今碰 10 日線不過再下來破底後再短彈一次到 10 日線或月線；另一種 10400~10530 短盤後，反彈過 10 日線來到月線上下。短期下有半年線 10200 上下支撐，上有月線或季線 10650~10700 壓，所以台股將在 10200~10700 區間震盪或緩步盤跌，大多數個股將輪流做跌深反彈，之後再輪流反彈結束後再往下殺。

二、波段而言，除非 6 月底前美中貿易沒傳出好消息、確認有機會達成協議，台股才有機會在半年線~ 年線間築底，之後再往上攻。否則 6 月 1 日第二波加稅正式生效或 6 月底 G20 沒達成協議再加課 3250 億美元 25% 關稅，如此大多數電子股下半年恐將旺季不旺，所以隨時得提防台股短線反彈完，正式破半年線再跌一波破萬點下去，深則可再下探前低 9319 上下或十年線上下，才有機會觸底強力彈升，往上大漲一波上去。

三、個股操作部分，趨勢往下就請勿跟其它專家和投資人一樣，天天手癢想摸底搶短、或迷信指數擺一邊著重個股表現，一旦美中貿易戰無法達成協議，反彈完再跌一波下去，小心又被連環套、就像這陣子從 11000 上下殺到 10342 一樣。真正來到底部區，我自然會帶大家全力作多，就如同年初 9319 上來一樣，怕的是你自己這段期間亂買亂做、底部來時已輸到套到沒錢了。至於 T50 反 1 和冠德就安心波段續抱即可。

王信傑分析師

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