【倫元投顧】台股就可望逐漸擺脫空頭干擾、走出自己的路

◆盤勢分析

美股反彈了，主要理由就是華為的 90 天寬限期，看來美股也是因為恐慌情緒讓利多消息延後一天反映，至此，最大的利空訊息大致告一段落，從貿易戰全面開打到中國反擊讓加權指數來到 10363 點，川普出手打擊華為讓指數落底 10342 點，兩大超級利空皆已反映，至於後續可能制裁中國無人機大廠 - 大疆，就跟台股無關了 (因無供應鏈)；反而是美國有意將中國安控大廠 - 海康威視列為貿易黑名單，就真的爽到台灣安控廠了。從技術面來看，5 月 14 日 10363 點可視為第一支腳，5 月 21 日 10342 點是第二支腳，如果台股能重新站回季線 10646 點之上，中多結構就可轉強。

從盤面來看，大盤並無太強烈的族群性，主要是市場信心尚未完全恢復，但是誠如上述所言，其實對台股的最壞狀況皆已反映，只要後續川普普的制裁動作不影響到台廠供應鏈，台股就可望逐漸擺脫空頭干擾、走出自己的路。事實上，這 90 天的空窗期，華為勢必積極拉貨備滿庫存，而其他非蘋陣營品牌廠也會積極備貨想要搶下華為在海外市場的市佔，依此研判，這階段真空期剛好就是台廠的機會。整體分析，現在因為市場消息紛亂導致多空雜陳，雖然選股難度升高，但只要把大原則設定好，選擇「轉單、受惠、拉貨」三大方向，避開受害的工具機、蘋果供應鏈，逢低布局質優股正是時候。

楊天迪 分析師

★ 此研究報告著作權屬倫元證券投資顧問 (股) 公司，切勿盜用或翻印，否則追究責任，決不寬貸

★ 所有資料僅供參考，本公司不負盈虧責任