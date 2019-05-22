非洲豬瘟未來可能有解？英基改公司想進中國市場

針對讓中國頭痛不已的豬隻疾病，英國企業 Genus Plc (GNS-UK) 可能可以提供解方，但前提是它得先讓中國信政府和消費者相信它的安全性。

Genus 是全球最大的動物基因編輯公司之一，針對之前重創中國畜牧業的豬隻藍耳病，它已經研究出可以免疫的基改豬隻。如今非洲豬瘟在中國肆虐，或許 Genus 可以找出解決之道。

《彭博社》報導，Genus 正準備與中國政府洽談，尋找方法讓該公司的基因編輯豬隻、用於人工授精用的種豬精子，能夠進入中國市場。但中國法規禁止用於食品的基改動物，而中國消費者也在一連串的食安醜聞後，對於食品安全特別敏感。

中國的遊戲規則是，若想發展新技術，就必須與中國企業合資設立公司。Genus 目前正與是半官股的北京首都農業集團進行合作洽談，不過協調過程可能將費時多年。

Genus 內部人士也知道，協調的過程可能將費時多年。但若能成功，該公司開發對疫病有抵抗力豬種的優勢，可以輕易擁有進入中國當地市場的分銷通鉻。

中國民眾對豬肉的需求量極大。中國豬肉產業每年規模達 1280 億美元，飼養豬隻數量就占全球近半。如果未來中國政府批准基改豬隻，Genus 將與北京首農成立合資公司，這將讓該公司在畜牧業頗具優勢，免疫豬隻商業化發展也將帶來更多利益：未來基改豬隻的銷售，Genus 都能收到權利金。

豬隻藍耳病曾於 2006 年在中國爆發，當時病死豬隻就約 40 萬隻，也曾使用疫苗阻止疫情擴大，但仍影響逾 200 萬頭豬隻。此後，中國畜牧業者一直對控制藍耳病十分關注。對此疾病，Genus 已經研究出透過基因強化抵抗感染的方法。

據美國科學家與學者的學術報告指出，如果豬隻身上缺乏一種叫做 CD163 的基因，就不會被藍耳病感染。因此 Genus 強調，他們透過基因編輯培育出對疾病有抵抗力的豬隻，並非是被植入外來基因的「轉基因」動物。

Genus 的下一個研究目標，是尋找抵抗非洲豬瘟的解決之道。非洲豬瘟是 2007 年於喬治亞首次發生，之後逐漸傳播，並在 2018 年 8 月開始在中國出現，之後爆發疫情。目前還沒有安全且有效的疫苗能防止感染非洲豬瘟，感染的豬隻也無法治癒。

對於 Genus 進軍中國的企圖心，英國股市投資人十分看好，從 5 月中旬初次宣布消息以來，Genus 股價在倫敦股市已上漲 5.2%。周二 Genus 收盤則上漲 2.48% 至每股 27.26 英鎊。