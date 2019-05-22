改良版空中巴士A220 大幅延長飛航距離 最快2020下半年交機

歐洲空中巴士 Airbus(EADSY-US) 在 21 日，於法國土魯斯舉行的媒體記者會上表示，該公司已對其 A220 系列窄體噴射客機實施了多項更新。其續航能力將較原本龐巴迪所設計的 C 系列客機增加 450 海哩，也意味著將來可從東南亞直飛澳洲，或從西歐直飛中東，可為航空公司們開創更多新的飛航路線。

經過改良的 A220 系列客機，其最大飛航距離將達到 3400 英哩，預計最快可在 2020 下半年開始交機。而除了飛航距離延長外，空中巴士表示，最大起飛重量也將增加 2.3 公噸，且無須額外的油箱。

(圖片：Investing.com)

A220 的前身，是龐巴迪的 C 系列客機。龐巴迪花費 10 多年的心血，投入超過 60 億美元的經費，研發出了 C 系列客機。

空中巴士在 2017 年 10 月時，向加拿大龐巴迪收購其 C 系列客機 50.01% 股份。並在 2018 年 7 月時，由龐巴迪與空中巴士在法國土魯斯，正式宣布將 C 系列客機更名為「空中巴士 A220」。

A220 是一款搭載兩具惠普 PW1500G 噴射引擎，採單走道、2+3 座位設計的窄體噴射客機。依載客能力不同，分為 A220-100(原 CS100) 和 A220-300(原 CS300) 兩款不同型號。其載客能力約介於 100 - 150 人之間。

空中巴士在接手 A220 時，其訂單數量已經超過了 530 架。空中巴士表示，這次在 A220 所進行的各種改良，將幫助該公司在載客量介於 100 - 150 人的客機市場上，進一步取得更多的市占率。預估在未來二十年，在這個級距將有 7000 架左右的需求。

而在過去，類似的客機更名事件也曾經發生。像是 1997 年美國麥克唐納道格拉斯，與波音合併之後，其 MD-95 客機也更名為波音 717-200。