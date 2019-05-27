獨家專訪／華爾街傳奇操盤手 《大賣空》真實主角：貿易戰，美國挺得住

撰文 / 蔡曜蓮

史蒂夫．艾斯曼就像銀幕上一樣嗆辣偏激，但深入接觸，他的傲慢卻更像傲嬌，正義感滿點，熱愛揭穿不誠實的公司，而比起擺精英架子，他更喜歡用嬉笑怒罵武裝自己。

曾獲奧斯卡金像獎最佳改編劇本獎的好萊塢電影《大賣空》，是講述 08 年金融海嘯前夕，一小群，嗯，禮貌上應該稱之為天才，實際生活裡卻是十足怪胎的邊緣傢伙，在市場還洋溢歡欣氣氛時，率先看見次貸風暴將至的先知。

路博邁基金資深投資組合經理史蒂夫．艾斯曼（Steve Eisman），就是《大賣空》電影裡，脾氣暴躁、痛恨金融體系敗壞的馬克．鮑恩的原型人物。艾斯曼於金融海嘯時，靠著放空美國房市賺進 15 億美元，使他一戰成名。

艾斯曼旋風式來台停留 1 天，並獨家接受《今周刊》專訪。電影裡的他，3 句不離髒話，脾氣永遠在爆炸的臨界點；真實生活裡的他，或許是少了金融海嘯的壓力，脾氣，好一點點。

初見面，記者行禮如儀奉上名片，艾斯曼卻將自己名片夾在右手食指與中指間，手一揚，名片挑釁地飛抵桌面，「這是美國人遞名片的方式。」他故意笑嘻嘻地說。

你對了，就代表市場錯了

「我喜歡這樣的感覺」

艾斯曼出身金融世家，他的父母、手足都在金融業工作，但他沒有半點金融業保守、嚴謹的架子，比如當被問及為何做一名放空的經理人，他先丟了 1 個德文單字，「schadenfreude」，中文譯為：幸災樂禍。

他玩世不恭地解釋，要成為 1 名好的放空專家，必須要有一點幸災樂禍的心態。當經理人持有一檔股票，股價上漲了，那代表經理人和多數人有一樣的看法。放空就不同了，經理人等於和市場對作，「當你對了，代表整個市場都錯了，我喜歡這樣的感覺。有些經理人不喜歡放空，他覺得他這樣毀了一家公司，去他媽的公司（Fuck the company）！」艾斯曼率性地撂了髒話。

當然，成為一名成功的投資人，不可能只靠耍嘴皮。事實上，艾斯曼自有一套嚴謹研究策略，他除了定期檢視美國金融資產證券化數據，包含不動產抵押貸款證券、資產抵押債券、信用卡貸款等等數據，並綜合利差、債券信用評等資料，判斷美國金融市場當下的壓力耐受度。

看法一：

目前貿易戰規模 美國挺得住

艾斯曼將金融市場受壓程度分為綠燈（沒有壓力）、黃燈（一些壓力）、紅燈（有壓力）等 3 個燈號，目前，他認為市場仍處在綠燈狀態，「除非貿易戰全面開打，否則我看不到美國經濟衰退的徵兆。」

說這話的時間是 5 月 10 日，川普對中國 2500 億美元商品加稅 25％的制裁確定上路，但在艾斯曼眼中，這或許仍然稱不上「貿易戰全面開打」。川普若確定對中國其他商品全面加稅、對歐洲加徵汽車關稅，屆時，恐怕才會是艾斯曼宣判美國經濟走入衰退期的時間點。

不過，在他看來，即使出現了經濟衰退，這一回，也不至於釀成金融危機。

來源：《今周刊》 1170 期

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