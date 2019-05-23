【邱志昌專欄】這是大買債券的時刻？

壹、前言

投資的買點一定要在低點，賣點要在高點，這大概是沒人不知的。那我們就要問，現在是股票指數、個股的高點？可能多數人多會同意，因為大盤跌昏了。再問現在是買債券的時候？很多人也會說是，因為長短天期利率倒鉤，長期景氣循環向下。前者用價格敘述沒錯，後者用景氣說明也不能說亂說，那到底是要買股票、還是轉攻為守、買債券？就像是台積電的月線圖，目前這個價位是高檔還是低檔？有經驗的投資者多會預測，在等個一段長時間，目前這價位就是低檔；但是以過去的表現，現在股價是在高檔，屢攻不上。

(圖一：台積電月線，這是高檔還是低檔？)

貳、多頭的債券、空頭的股價？

再看債券殖利率，情勢的確是債券價格路直上，股價被川普打得落花流水。因此到底要賣股票，買債券？如果真的這樣做，這真是投資理論順向投資策略的選擇沒錯；但問題是這個策略是對的？殖利率跌到這邊，債券還有大多頭行情？Fed 不是在緊縮資產負債表？ FOMC 的利率已經上揚到 2.5% 左右？緊縮貨幣政策對上低利率？顛覆投資學！

其實這兩種比較判斷的工具是不對稱的，尤其對於債券的投資動機應是以價格高低，不能老是再講景氣衰退。對於選邊站的投資人，這是一個非常尷尬的時候；因為股價落跌落下來是否到底？何時要重新重啟多頭也不知，而殖利率又是在很低檔，會突然反轉？其實這是一個非常簡單的關係；但是投資機構會誤用這個錯誤關聯去行銷商品，就是殖利率與景氣相反，而股價與景氣同行；這是不對的說法。應該是股價領先景氣，殖利率也是反向領先景氣。多要以價格為主角，要在景氣復甦之前買股票，景氣高峰之際買進債券。但是何謂景氣？這又是「一中各表」了；兩個經濟機構，可能有三種觀點、但是不管投資任何有價證券，可以互相比較的高低是價格；不能說到股價票則以股價高低論，談到債券則搬出景氣循環；不少行銷機構就是這樣！

(圖二；台灣 10 年期公債殖利率，鉅亨網)

叁、以股轉債；股價就需對上殖利率，景氣反轉！

由台灣 10 年期公債殖利率檢視，短期台灣公債的最佳買點是在 2008 年 11 月日左右，當時是殖利率由 2018 年初跌下來的次高點；此時買進債券商品必然有利可圖。當時是美國央行 Fed 近期最後一次的升息，也是川普對聯準會主席不滿到極點之際。因為川普認為該停止升息了、為什麼 Fed 還執意可能還要升息？F 說因為它顧及通貨膨脹，但是酣戰於貿易戰爭的總統對此很不爽。打戰是需要子彈的；國內的糧草要從哪裡來？對於川普而言，他就是要贏得這場貿易戰爭，在升息之下、只會有貶值的人民幣，怎麼會有弱勢美元？那不是窩裡反？

因此目前要買債券，講得不是利率倒鉤、而是殖利率會不會再跌？這對於有循環觀念的投資者，是一個難題。眼前的情況一定是，債券已經完全反應景氣被貿易戰殺傷，股價則也不用說，是因為美國追殺關稅造成。但不管怎樣，比較的工具要一致；可以見到目前的尷尬的情況。除非你就在 2018 年 11 月提出債優於股的看法，否則最好由投資者自己選擇，行銷基金債券只是行銷，加上對於行情的誘導，小心客戶賠錢走人。任何商品多是這樣，多是給對方未來會賺錢的期待，最後大多較不易完全兌現。

(圖三：美國 10 年期公債殖利率，鉅亨網)

肆、結論；此時以股轉債存在價格與信息風險！

依照專業的觀點，美國公債殖利率很難再下跌了，因為這次停止升息，要馬上轉為馬上降息，這種轉變不容易在短期實現，這是兩極化政策。即使川普認為要降息，但是專業的 Fed 可能得考慮再三。目前是升息循環，要扭轉乾坤變為降息循環？那剛好給中國出脫 1.1 兆美債的機會，殖利率下降、債券不賣更待何時。一方面可以在貿易戰中威脅對方，二方面則是逮到一個賣出債券好機會，何樂不為？信用與信任是一個國家的無價之寶，川普如果被中國認為不信用，美債是否有被中國人行大賣之疑？這也是此時要以股轉債的投資者須要考慮的。這種大賣行為在數量上，除非是一次出手，否則並不嚇人；但會引發市場多頭驚慌。1.1 兆美元的債券算甚麼？但是遐想就特別多了，這是大買債券時刻？

(提醒：本文是為財金專業研究分享，非投資建議書；只為說明用，對任何股市、個股絕無多空立場；不為任何引用本文為行銷或投資損益背書。)