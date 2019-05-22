【馮冠華專欄】先禮後兵，借力打力

今天推介 - 鐵塔（788）

1) 上日港股市況總結 ：儘管上證造好並重上 2900 點，恆指週二仍然反覆偏軟，最終以 27657 點收市，下跌 130 點。成交金額按日下跌約 10% 至 950 億。港股通南下總成交額 90 億，按日下跌約 19%，流向仍是淨流入，金額卻大幅上升至約 30 億。滬深股通北上仍是淨流出，金額回升至人民幣約 37 億。藍籌 19 升 31 跌。板塊方面，華為及 5G 相關股、內銀、內險、房地產信託基金、稀土及部分資源股表現較好。做空方面，佔大市成交維持在 16.0%。牛熊證街貨最新比例為 59:41，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例則是 68:32，重貨區方面，熊證仍在 28450-28499，牛證也不變在 27400-27449。恆指期貨夜市收報 27573 點，上升 20 點，低水 84 點。港股 ADR 下跌 5 點，相等於恆指 27652 點。

簡評 ：昨天盤前，美國商務部宣布 90 天豁免華為禁令，盤中也看到華為始創人任正非和傳媒的訪問報導（重點是美國的禁令不會拖跨華為），這些或許是上證昨天能反彈的原因。從另一角度看，這 90 天豁免期是否代表中美談判還有空間？還是川普看到週一美國芯片公司和谷歌重挫後的 Plan B? 另外，任正非的言論也有不少想像空間，他不停地多謝美企的幫助，不但沒有挑釁美國民眾，更突顯責任在美國政客；先禮後兵，借力打力，迫使美企施壓於川普......（耐克、Under Armour 及 Skechers 等 173 間公司已在週一去信川普，要求立即停止增加關稅；昨晚上也見消息指谷歌也有類似行動）

在川普領導的美國，談判往往開天殺價，落地還錢。總統先生不斷地在推特及傳媒為自己戴上光環，美股表現不濟又即變面。封殺華為基本上是搬石頭砸自己的腳。一子錯滿盤皆落索，金鐘罩鐵布衫也有死穴，筆者覺得，和表面上難以捉摸的川普談判，也不是沒有辦法的。

港股昨天未能跟隨 A 股反彈，表現極為失色；主因可能又是人民幣在 A 股收市後走低。（收盤後，人行通過微博發佈將於近期再次在香港發行人民幣央行票據，離岸價快速反彈逾百點子）在港上市的華為和 5G 相關股，昨天的反彈力度看似無甚說服力，但筆者反而覺得現水平有可博之道。美方用安全理由封殺華為，但相信更多投資者會認同阻慢中國 5G 發展才是主因。這或許會弄巧反拙，令中央更全力全速把國內 5G 及早面世，以證明技術的獨立性。從此思路，鐵塔（788）及中通服（552）應是愽反彈的首選。至於稀土相關的中港公司昨天的狂升，筆者只能説市場熱錢相當充裕，亦甘願冒險；連虧七年且沒有上游業務的中國稀土（769）竟可單日大升一倍多，無話可說！

2）人行在港股收盤後，公佈對中小銀行實行較低存款準備金率（RRR）的政策框架細節（政策在 5 月 6 日已公佈，不是新措施）。基本上是分三階段調整有關銀行的存款準備金率至 8%。針對資產規模少於 100 億元 (人民幣 ‧ 下同) 縣域農村商業銀行，自本月 5 月 15 日起，下調其存款準備金率 1 個百分點；6 月 17 日起下調多 1 個百分點；7 月 15 日起，將存款準備金率降至 8%，同時停止執行普惠金融定向降準政策。（蘋果日報）

3）美股上日市況總結：美股三大指數週二反彈，當中道指上升 197 點或 0.77%，標指和納指則分別上升 0.85% 及 1.08%，十年期債息最新報 2.428%，美滙指數最新報 98.02，紐約期油最新報 62.99 美元。

4）個股訊息 ：

中國生物製藥 (1177) 公布，截至 3 月底止第一季，股東應佔溢利 8.57 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年上升 11.1%，每股盈利 6.8 分，派季度股息 2 港仙。（信報）

中國中藥 (570) 公布，控股股東國藥集團透過全資附屬於今日在公開市場增持 500 萬股，每股平均價格約 4.08 元，合共斥資約 2040 萬元。（信報）

太古股份（19）及太古地產（1972）公布，出售北角英皇道 625 號，樓高 26 層的商業大廈 50% 權益，涉資 23.75 億元。公佈指，按法定基準計算，交易將錄 9.65 億元，若以基本基準計算，撇除有關資產淨值調整及出售事項的支出，交易將錄 17.59 億元。持有太地 82% 權益的太古，按法定基準計算，預期錄得約 7.91 億元收益。公佈指，剩下 50% 權益由中華汽車 (26) 持有，將會一併售予買方。（蘋果日報）

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/