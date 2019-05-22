貝佐斯：汽車業近期的發展令人「十分興奮」

據報導，亞馬遜 (AMZN-US) 執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 向員工表示，他對於汽車產業近期的發展感到著迷，並表示這也為什麼亞馬遜在今年 2 月份向電動車新創公司 Rivian 投資了 7 億美元的主要原因之一。

「如果你想想汽車產業，就會出現很多關於 Uber 化、電氣化、連網汽車等新科技，所以這是個十分迷人的產業，觀察或參與其中都將非常有趣，我對整個產業發展感到非常興奮。」 貝佐斯表示。

貝佐斯的評論顯示了他對汽車產業的興趣，亞馬遜於 2 月份投資了電動車新創 Rivian 和自駕車技術新創 Aurora，正式進軍了汽車產業。這些自動化的技術有助於亞馬遜提供更快且更便宜的運貨，並延伸到其他領域的自動化，像是自動化雜貨店。

Rivian 以發開發電動皮卡而聞名，迄今已籌集了 14 億美元的資金，其中也包括福特 (F-US) 在 4 月份的 5 億美元資金。 而 Aurora 則是由前 Uber、谷歌和特斯拉高管所創建的自駕車技術新創，在 2 月份的完成 5.3 億美元融資後，公司市值已超過 20 億美元。

在經過這兩項投資之後，亞馬遜上一季私人公司持股規模已上漲至近 14 億美元，是自 2015 年以來首次突破 10 億美元大關。較上一季成長了近 10 億美元，規模也是兩年前的 5 倍。

風險投資公司 Loup Ventures 分析師 Gene Munster 表示，投資自駕車新創使亞馬遜能「更深入地了解尖端技術」，並有助於該公司核心的電子商務業務。舉例來說，電動車和自駕車的投資將協助亞馬遜改善物流解決方案，並降低整體運輸成本。亞馬遜上季的運費增加了 21%，達到 73 億美元。

「這就像是一種研發外包。」Munster 表示。