走到哪打到哪！亞馬遜投資Deliveroo 槓上Uber Eats

根據英國食物配送初創公司 Deliveroo 週五消息，該公司已獲得亞馬遜 (AMZN-US) 5.75 億美元的投資。

此舉讓亞馬遜對上 Uber (UBER-US) 與其食物配送平台 Uber Eats。

算上亞馬遜的新投資，以及現行投資者 T. Rowe Price 和 Fidelity 等，目前 Deliveroo 已經籌資 15.3 億美元。

Deliveroo 創辦人兼執行長 Will Shu 表示，此籌資將可讓公司 (目前虧損中) 延伸觸角、發展技術和追求創新，例如擴大自家廚房以出租給餐廳來滿足需求。

彭博科技專欄作家 Alex Webb 週五表示，亞馬遜與 Deliveroo 聯手，將比 Uber 與 Uber Eats 的組合更強大。

券商 AJ Bell. 投資總監 Russ Mould 表示，「亞馬遜的詛咒再次襲擊，現在這家公司只要一進入新行業，就會讓現有公司與其股東感到害怕。」

Uber (UBER-US) 週五大跌 2.53%，收 41.91 美元。

亞馬遜 Amazon Restaurants 因為不堪與 Deliveroo、Uber Eats 和 Just Eat 的激烈價格戰，去年結束營運，但亞馬遜持續在 App 食物外送服務市場卡位，避免失去優勢，因為送餐平台 app 在一些市場已經將營運觸角延伸到其他領域，像是藥品和生鮮食品外送，若這樣的營運模式不斷在全球擴展，就會對亞馬遜構成威脅，因此亞馬遜自然不能輕易放過。

這應該不令人意外，因為亞馬遜幾乎與所有公司競爭，《巴倫》報導列舉：

亞馬遜的物流野心眾所周知，這直接威脅了 FedEx (FDX) 和 United Parcel Service (UPS-US) ，但《巴倫》認為 UPS 仍值得買進，且市場對亞馬遜對 UPS 造成的威脅擔憂過度，因為大型公司，例如沃爾瑪 (WMT-US) 常投資開闢自家物流，這對第三方物流供應商來說，並非現在才出現的威脅。

但反觀沃爾瑪則面臨亞馬遜的威脅，所有零售商皆然，自亞馬遜於 2017 年收購 Whole Foods 以來，雜貨連鎖店一直都處於與亞馬遜競爭的第一線，這點說明已經足夠。

其他亞馬遜大軍蹤影較清楚的包括串流和娛樂業，亞馬遜創造了自己的節目，也在 Amazon Prime 發布出去。然而，雖然串流服務的市場競爭越來越激烈， Netflix (NFLX-US) 的投資者似乎不太擔心，其股價今年迄今上漲了 34%。

雲端互聯網方面，亞馬遜以 AWS 與微軟 (MSFT-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 等巨擘競爭，去年 AWS 營收超過 250 億美元。

亞馬遜也間接挑戰網路搜尋王者谷歌，亞馬遜戮力讓購物者可以直接在自家網站鍵入搜尋，而非在搜尋引擎上操作。從何處開始搜尋，這對廣告商來說非常重要，這關係到他們會向誰下廣告。

工業分銷業也是，Amazon Business 是專供企業與商家購物的 B2B 賣場， 可能破壞工業分銷產業，例如工業和堅固件經銷商 Fastenal (FAST-US) 和 W.W. Grainger (GWW-US) 等。

別忘了，亞馬遜的倉庫還有 Fastenal 自動售貨機，可以配送設備給亞馬遜的員工。亞馬遜 2012 年收購了 Kiva Systems，並使用機器人在其倉庫周圍運送貨架。

衛生保健業？當然了，亞馬遜 2018 年買下了線上藥局 PillPack。

亞馬遜創始人貝佐斯 (Jeff Bezos) 甚至有私人的太空事業 Blue Origin，這與特斯拉的馬斯克 SpaceX 相互競爭，在可重複使用的火箭領域裡互別苗頭。