謎底揭曉！巴菲特的波克夏控股持有9億美元亞馬遜股票

巴菲特的波克夏控股 (BRK.A-US) 週三 (15 日) 在向政府申報的文件中，披露了其持有電子商務巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 的股份總額。

根據美國證券交易委員會 (SEC) 的申報文件顯示，截至 3 月 31 日的當季末，波克夏控股持有亞馬遜的股份 48 萬 3,300 股。以週三收盤價計算，這些持股市值為 9.04 億美元。

儘管持股數字看來相當大，但這個部位並無法讓波克夏控股成為亞馬遜大型股東名單的前幾名。這些股權僅佔亞馬遜流通股數的 0.1% 左右。

波克夏控股 5 月 2 日 在美國內布拉斯加州奧馬哈舉行的年度股東大會，巴菲特會中首度披露了對亞馬遜的新投資。然而，該持股部位的規模之前從未向公眾報告過。

作為著名的價值投資人，同時也是亞馬遜及其 CEO 貝佐斯的粉絲，巴菲特本月稍早時也指出，如今波克夏控股的投資已不再是他主要的工作。

巴菲特 5 月 2 日表示：「應該是控股公司中其中一位負責管理金錢的辦公室員工買進了一些亞馬遜，所以它會在 13F 申報文件中出現。」巴菲特所指的辦公室員工很可能指的是他的兩名助手 Todd Combs 或 Ted Weschler，兩人分別都為波克夏控股管理超過 130 億美元股票的投資組合。

巴菲特當時表示，「沒錯，我一直是亞馬的粉絲，而且我一直是不買」亞馬遜股票的白痴，「但我希望你知道，我的個性至今沒有發生變化。」

SEC 公布申報文件內容後，亞馬遜股價在盤後交易中小漲 0.1%。

波克夏控股的申報文件還顯示其 J.P. 摩根大通 (JPM-US) 股份增加 18% 至 5950 萬股，其紅帽 (RHT-US) 股份增加 22% 至 510 萬股。