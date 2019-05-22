貿易戰颳起完美風暴 中國美元貸款市場大減62%

美中緊張局勢不斷升級之際，由於需求下降和貸方日益警惕，今年中國借款人的美元貸款驟降。

根據彭博彙編的數據，發放給中國貸款人的銀團美元貸款自開年來到 5 月 17 日這期間大降 62% 至 73 億美元，為 2012 年以來最低水準。

法國農業信貸銀行（Credit Agricole SA）駐香港的亞太債務發起和諮詢總經理方磊表示，「近期內成交量不太可能反彈，一些公司撤到一邊觀望中美貿易戰。」

許多人轉向國內融資，利用當局因應經濟放緩而施行提振信貸成長的措施。較疲弱的公司債殖利率已下降至接近 30 個月的最低點，吸引開發商在內的發行人返回本土市場來融資。中國當地公司債發行量迄今已大增 33.5%，創下人民幣 4.4 兆元 (6373 億美元) 的高紀錄。

匯率下降也加強了人民幣借款的吸引力，並提升了償還海外債務的風險。今年美元債券的發行也同樣放緩，但沒有像貸款市場那樣劇烈。根據彭博彙編的數據，中國企業的美元票據銷售額僅較去年下降 5.7%。

與此同時，長期貿易紛爭降低了製造業投資的動力，中國銀行國際控股有限公司香港分公司研究部門副部長 Steve Wang 表示，因為擔心中國產品可能會是額外關稅的衝擊目標，銀行也變得謹慎。

花旗駐香港的亞太債務集團和收購融資集團負責人 Benjamin Ng 表示，「經濟的不確定性讓中國企業縮手，不敢進行重大支出計畫，反而削弱了海外貸款的需求。」

此外，中國信用違約的速度也創紀錄，讓貸方更止步不前。

法國農業信貸銀行方磊表示，「財務狀況較差的邊緣借款人會發現，在信用違約行為越來越令人擔憂之際，更難使用銀團貸款。」