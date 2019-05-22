亞馬遜大軍往哪征戰？貝佐斯：汽車產業太迷人

亞馬遜 (AMZN-US) 執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 今年 3 月表示，他對汽車產業近期發展非常著迷，並稱這是亞馬遜 2 月時領導一筆初創電動車廠 Rivian 的 7 億美元投資活動主要理由之一。

貝佐斯表示，「想想現在的汽車產業，有很多事在發生，Uber 化、電動化、聯網化，所以這是相當迷人的產業，如果能加入並觀察，會是非常有趣的一件事，我對整個產業都感到非常興奮。」

貝佐斯的評論讓人得以窺探他對汽車產業的興趣，今年 2 月亞馬遜也透過對 Rivian 和另一家自駕科技初創公司 Aurora 的投資而踏入這個產業。對自動化技術的投資，最後可望讓亞馬遜提供更快更便宜的運輸，以及其他領域的自動化技術，例如無人的雜貨商店。

Rivian 以其電動卡車聞名，迄今已籌資 14 億美元，包括 4 月時福特 (F-US) 的 5 億美元資金。Aurora 是一家由前 Uber (UBER-US)、谷歌和特斯拉 (TSLA-US) 高層管理人經營的自動駕駛技術創業公司，經過 2 月籌資 5.3 億美元後，據報導目前市值超過 20 億美元。

經過這 2 個投資後，亞馬遜上一季持有的私人企業股權增加至近 14 億美元，為 2015 年該公司公布該項目以來，首次突破 10 億美元關卡，且幾乎是 2 年前持股水準的 5 倍。

亞馬遜不分析個人投資金額，但會公布持有的公開和私人公司之股權和權證的總額。

亞馬遜不回覆置評請求。

華爾街看法

Loup Ventures 分析師 Gene Munster 認為，投資自動化公司讓亞馬遜「更深入了解尖端科技」，這對其核心電子商務事業有直接的幫助。例如投資在電動和自駕車，這對如何改善亞馬遜最後一英哩物流策略可以提供見解，潛在降低整體運輸成本。上一季亞馬遜的運輸成本大增 21% 至 73 億美元。

「這是一種研發工作外包的形式。」Munster 說。

自動化技術對亞馬遜很有幫助，例如今年 1 月亞馬遜推出新款自動運輸機器人 Scout，且與自駕卡車初創公司 Embark 合作處理部分貨物運輸。2016 年亞馬遜首次推出 Go 無人商店的時候，就稱他們利用的技術是在自動駕駛汽車內發現的。

更重要的是，這些投資意味著，亞馬遜雖然獲利和現金流都創紀錄，但在面臨成長放緩之際，轉而也對投資其他公司 (公開和私人均是) 的興趣更加濃厚。

今年第一季，亞馬遜營運獲利 44 億美元、現金盈餘 470 億美元，雙雙創下記錄高點，但其季度營收成長卻僅 16.9%，為 2015 年以來最低水準。

文件顯示，亞馬遜第一季在「收購與其他投資活動」項目上的花費達 12 億美元，扣除 2017 年第三季不算的話 (因該季收購了全食超市)，創下單季收購紀錄高額。亞馬遜第一季收購了 Eero (約 1 億美元)、CloudEndure (2.5 億美元) 以及上述 Rivian 和 Aurora 兩大投資。

亞馬遜本季也很積極，上週又領導 5.75 億美元 Deliveroo 的籌資行動。

西北大學會計學教授 Daniel Aobdia 表示，「亞馬遜正增加對初創企業的投資，且因為營運現金流增加，這樣的投資行動變得更加容易，這是有趣的發展，符合亞馬遜喜歡進軍各種不同業務的特色。」