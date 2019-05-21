谷歌推999美元谷歌眼鏡企業版2 威脅微軟HoloLens 

Google (GOOGL-US) 週一 (20 日) 推出「谷歌眼鏡企業版 2」，專為商用功能打造的新型谷歌眼鏡。

Google Glass Enterprise Edition 2 （圖片：Google）

Google 在 2013 年推出谷歌眼鏡，是公司首款 AR 設備，谷歌眼鏡具有眼鏡外觀，利用微小投影機射出電腦生成的圖片到配戴者的眼睛中，因此像是在真實世界前「浮動」的圖像。

初代谷歌眼鏡未能成功吸引消費者，因為售價昂貴且內建攝影機引來隱私問題，因此以消費者為導向的谷歌眼鏡在 2015 年就停售，爾後數年谷歌一直鎖定商用功能。

谷歌眼鏡企業版 2 搭載更強大的高通 Snapdragon XR1 平台，谷歌表示這可讓電池壽命更長。鏡架由美國 Smith Optics 提供，使外觀更貼近普通眼鏡，這意味該設備外觀不像競爭產品那麼笨重，如微軟 (MSFT-US) 的 HoloLens 以及初創公司 Magic Leap 的眼鏡。

谷歌眼鏡企業版 2 定價 999 美元，但若企業與谷歌另有商業契約還可能更低價，這與許多企業、甚至軍方採用的微軟 HoloLens 2 來比，價格便宜許多，因為微軟 HoloLens 2 一副就要 3500 美元起。

然而，微軟 2 月推出的 HoloLens 2 功能較谷歌眼鏡強大，且係以在真實世界上疊加訊息的方式呈現，配戴者雙眼均可看到景象，不像谷歌眼鏡只能夠單眼操作。

谷歌表示，目前谷歌眼鏡用於物流、製造業和油田服務業，例如 H.B Fuller、 Sutter Health、德國郵政 DHL 集團和 AGCO 等公司。