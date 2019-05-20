兩岸證券交流可望破冰 顧立雄：中國證監會方星海提議恢復交流

兩岸金融交流可望破冰！金管會主委顧立雄今 (20) 日表示，上週他出席國際證券管理機構組織 (IOSCO) 年會時，中國證監會副主席方星海主動提議，兩岸監理機關可建立交流機制，顧立雄認為，兩岸監理機關若要恢復交流，銀行、保險工作層級上目前有定期交流，但是證券還沒有，可先從局長層級開始交流。

IOSCO 第 44 屆年會於 5 月 13 至 17 日在澳洲雪梨舉行，顧立雄率團與多國證券主管機關首長進行雙邊會談，並拜會澳洲金融監理署 (APRA) 副主席、澳洲證券與投資監管委員會 (ASIC) 委員等高層，其中，最值得關注的是，與中國證監會副主席方星海，洽談兩岸證券監理與合作。

顧立雄今天出席樂齡大未來論壇，會後接受媒體訪問時指出，他與方星海在晚宴中會談約 1 個半小時，雙方洽談融洽，方星海主動提出希望兩岸監理機關有交流機制。

顧立雄表示，我國有很多上市櫃公司在中國有子公司、甚至掛牌，對方也有些公司在我們這邊，兩岸證券市場有很多交集，因此可以研議啟動資訊交換。

方星海還提到，1995 年、1997 年時，他在世銀時來過台灣，大陸市場雖然市場規模很大，但是市場可以觀摩學習交流的地方還是很多，如資訊充分揭露、財報、國際接軌等，但細節仍需回去研議，且還要問問國台辦意見。

顧立雄表示，考量現階段兩岸的氛圍，建議應該先從局長層級開始交流，是比較務實的方向。

目前台灣有許多銀行在中國大陸設點，有監理需求，因此在工作層級上有較多定期交流的，主要是銀行局，保險部分需求不大，證券部分目前還沒有。

顧立雄表示，像是大同集團中國子公司華映科技因年報未揭露，但有在中國深交所公告，若兩岸證券監理恢復交流，就能建立快速回應的窗口。