百慕達脫離歐盟避稅黑名單台商警報暫除 會計師：仍需留意後續規範

歐盟經濟和金融事務委員會會議 (Economic and Financial Affairs Council) 日前調整稅務不合作黑名單，其中台商投資架構著墨甚深的百慕達，已脫離黑名單，但仍在灰名單持續觀察；安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部營運長張芷提醒，隨著各地經濟實質規範陸續更新，台商應留意最新規範，建議策略上還是要以長治久安考量為上策。

根據歐盟經濟和金融事務委員會會議日前公布的名單調整，先前共有 15 個國家、地區被列入黑名單，其中阿魯巴 (Aruba)、百慕達 (Bermuda)、巴貝多 (Barbados) 日前已從黑名單中移除，其中阿魯巴已徹底脫離黑名單與灰名單，

而百慕達與巴貝多則從黑名單改列灰名單。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務會計師曾博昇表示，百慕達與巴貝多雖改列灰名單，但仍在歐盟監督觀察名單之中，而被列入灰名單的國家、地區仍需進行改善，並在承諾期限內完成承諾事項，否則還是會被改列黑名單。

安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部協理仼之恒指出，百慕達的經濟實質規範雖然與開曼及 BVI 大同小異，但明確性仍待釐清，例如，百慕達法令對投資用的控股公司給予較寬鬆的實質經濟要求，但卻無具體因應措施。

此外，百慕達也並未針對「非稅收居民」作出明確豁免規定，換言之，當地公司就算已在他國家繳稅，仍可能需要符合百慕達當地的經濟實質要求。

資誠提醒，歐盟預計下半年還會繼續對各國審查並更新灰、黑名單，另外，2020 年起，歐盟將每年兩次固定發布更新名單，預期將有許多國家、地區為因應歐盟的監督，會承諾改進並陸續完成立法，以完善相關的稅務或經濟實質相關制度。

根據歐盟最新公布名單，更新後的不合作黑名單共有 12 個國家、地區，包括：美屬薩摩亞 (American Samoa)、貝里斯 (Belize)、多明尼加 (Dominica)、斐濟 (Fiji)、關島 (Guam)、馬紹爾群島 (Marshall Islands)、阿曼 (Oman)、薩摩亞 (Samoa)、千里達 (Trinidad and Tobago)、阿拉伯聯合大公國 (United Arab Emirates)、美屬維京群島 (US Virgin Islands)、萬那杜 (Vanuatu)。