【亞洲投顧】盤後分析

◆盤勢分析

在 520 總統就職週年行情激勵下，台股今天早盤衝上 10465.84 點，收復年線，但市場擔憂美中貿易衝突加劇，電子股跌勢擴大，終場失守 10400 點大關。

台股加權指數今天開高約 20 點，至 9 時 45 分左右站上最高 10465.84 點，上漲超過 80 點，但隨台積電、聯發科等華為概念股跌勢擴大，加權指數震盪走低，終場收在 10398.41 點，上漲 14.3 點，漲幅 0.14%，成交值新台幣 1060.01 億元。電子股跌 0.56%，金融股漲 1%。

權值電子股方面，大立光盤中最高來到 4045 元，終場漲幅收斂，收在 3985 元；鴻海守在平盤之上，收 75 元，漲幅 0.4%；台積電開高走低翻黑，下跌 1.45%，收 238 元。金融股成為資金避風港，兆豐金、中信金、國泰金漲 1.33%、0.97%、0.5%，分別收在 30.4 元、20.9 元、40.2 元。

日前華為增加訂單與貿易戰紓緩已讓市場寄望今年下半年獲利，如今恐因華為事件使下半年旺季化為幻影，如果將今年上下半年獲利比重調整至正常水準，推估台股未來獲利將有下修空間。在貿易戰持續升級的悲觀情境假設下，預期台股指數恐回測，短期資金移入重心包括防禦型類股、貿易戰免疫類股、貿易戰轉單受惠股等。

胡毓棠 分析師