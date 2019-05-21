台股盤前-華為風暴延燒概念股全倒 大盤恐難逃賣壓攻擊

華為事件持續延燒，拖累美股四大指數全部慘跌，那斯達克指數更重挫超過百點以上，費城半導體也有 4% 以上跌幅，台股昨 (20) 日因外資持續賣超、電子股疲弱，終場僅小漲 14 點、收在 10398.41 點，與年線擦身而過，法人表示，美股與費半指數大跌，預料台股半導體與電子族群將持續疲弱整理，大盤恐難逃賣壓襲擊。

美中雙方持續交火，美國出重手對華為下達「禁購令」與「禁售令」，Google 確定停止提供華為新款手機 Android 相關服務，此舉等同斬斷華為海外市場競爭力，利空消息拖累台系概念股全倒，權值股王台積電昨日下跌 1.45%，聯亞昨日更直接打入跌停，奇鋐、聯詠、欣興、華星光與聯茂等股價全部臉綠。

華為近年來強勢崛起，竄升全球智慧型手機二哥，更是台廠手機零組件供應鏈訂單的重要動能，如今 Google 宣布與華為分手，勢必重創華為手機海外市場營收，連帶拖累台廠供應鏈表現。

法人指出，昨天台股雖重啟漲勢，但觀察資金動向與類股走勢可發現，外資昨日應該是將原本停泊電子族群的資金轉進有營收表現加持的傳產，以及股價穩定的金融股避險，但仍持續賣超調節台股，並非信心恢復的反彈。

法人分析，隨著華為風暴繼續擴大，電子與半導體族群恐將持續拉回整理，在外資持續匯出，電子股無力的情況下，單靠金融、傳產拉抬力道可能相當有限，預料在半導體與電子族群尚未脫離風暴前，台股上攻力道有限，短線建議觀望，並留意美中貿易戰對電子、手機族群類股的影響。