【日盛投顧】年線失守 止跌需重返5日均線

◆盤勢分析

1. 週一台股開平高震盪，雖在傳產、金融拉抬之下，盤中大漲逾 80 點，但電子股受華為禁令延燒下，壓抑指數表現，終場指數上漲 14.30 點，漲幅 0.14%，收在 10398.41 點，成交金額為 1063.02 億元。三大法人合計賣超 30.57 億元：外資賣超 43.63 億元、投信賣超 0.12 億元、自營商買超 13.17 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價漲量縮，背離走勢，需靜待量價回穩。

（2）、均線：年線暫時失守，5/14 關鍵 K 線低點（10363 點）不宜跌破，短期止跌觀察 5 日均線。

（3）、技術指標：KD 向下開口擴大，6 日 RSI 值（19）低於 20，進入超賣區，可望技術性反彈。

3. 櫃買指數跌幅 0.61%，收在 131.60 點，相較加權指數弱勢。目前 5 日均線反壓甚重，半年線（132 點）失守，能否重返這兩條均線之上，成觀盤重點。6 日 RSI 值（19）低於 20，可望技術性反彈。

4. 台股選股方向可留意越概、資產股、風電、生技、貿易百貨、食品等。

傳產、金融強勢 電子疲弱

1. 越概：擁有越南或第三地廠房，相對此次貿易戰受惠，如越南產能加溫 1402 遠東新、1464 得力，股價表現亮眼，相關個股如 1476 儒鴻、1477 聚陽、1457 宜進、4426 利勤、9910 豐泰、9938 百和等皆可持續追蹤。

2. 貿易百貨：時序即將進入端午節，相關百貨、超商可望受惠節慶商機，帶動類股指數相對大盤強勢，如 2912 統一超、8454 富邦媒、5903 全家、2903 遠百等個股可留意。

3. 生技：受中、美貿易戰衝擊較小，成為資金避風港之一，如第一季財報亮眼 4119 旭富、4137 麗豐 - KY 股價走勢續強。中國開始注重保健食品管理，相關業者可望拉升市佔率如 8436 大江、1707 葡萄王。

4. 風電：受惠政策加持，風電題材再次點火，指標股如 3708 上緯投控處分利益入帳，Q2 獲利動能強，股價上攻重返月線；2208 台船除了風電題材之外，新船交付挹注營運，短線轉強。

5. 金融：政策護盤效應，如 5876 上海商銀、2801 彰銀、2892 第一金、2809 京城銀、2838 聯邦銀、2884 玉山金等皆漲逾 1% 以上。

6. 資產股：1605 華新受惠南京購物中心開幕創佳績，在中國市場大舉獵地，股價跌深反彈。2201 裕隆延續強勢，注目在新店裕隆城開發案。

7. 跌深電子：先前跌逾 20% 的電子股，股價反彈逾 3%，如 3008 大立光、2458 義隆、4944 兆遠等。