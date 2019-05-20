【華冠投顧】幸運星-520人工盤？？上週大人跑！！本周小孩跑？？？

林幸蓉 分析師

焦點個股：2801 彰銀、9958 世紀鋼、1605 華新、3227 原相、3017 奇鋐

【前言】上週四老師就說盤將會洗香香囉…… 果然外資一整個禮拜大賣 512 億…… 本週大人跑完會換小孩跑嗎？？？

川普政府與加拿大及墨西哥就豁免鋼鋁關稅達成協議，也對歐盟和日本的汽車、汽車零件關稅延後決定，專心於中美貿易戰。美股表現，四大指數下跌，道瓊跌 98 點，費半續重挫 1.96%。今日 520 人工盤是必需的！控盤者拉 3008 大立光、3481 群創、2633 台灣高鐵、2912 統一超、1216 統一、1402 遠東新、2801 彰銀使大盤全天都收紅盤，但是中小型電子股賣壓沉重！！所以大盤年線仍然失守，收盤小漲 14 點，成交量 1,060 億。OTC 則開高走低，盤中還破前低，收盤跌 0.61% 失守半年線，成交量 307 億。

弱勢股 PCB 8046 南電、2368 金像電、2367 燿華、3338 泰碩、6153 嘉聯益、3037 欣興，IC 設計 5274 信驊、6415 矽力 - KY 以及 2404 漢唐、8086 宏捷科、3017 奇鋐等……

上漲的個股有風電 2208 台船、9958 世紀鋼，以及 6446 藥華藥、8436 大江、1605 華新、3227 原相……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。