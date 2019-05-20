【華冠投顧】山雨欲來風滿樓 耐心等待止跌結構

#大盤短評：多方需等止跌結構，短線 10363 不能收破。

#盤勢分析

大盤持續被五日線壓著打，今天量能也縮到 1050 億左右，三大指數方面電子跌 0.56% 持續創低且領先大盤跌破上週二長下影線低點，是相當不樂觀的表現，雖然大盤並未跌破 10363，但主要來自金融 (+1%) 與非金電指數 (+0.86%) 撐盤，電子指數短線若無法走出反彈勢，在短線上是非常不利大盤止跌，這邊持續提醒投資人勿隨意進場接刀。

#類股方面，電子指數與中小型止標的 OTC 指數都持續下跌，且 OTC 指數今天也收破 05/14 長下影線低點，看起來局勢不太樂觀，而今天強勢股為風電族群，3708 上緯投控收漲 7.57%、2208 台船上漲 7.45%，1589 永冠 - KY 小漲 1.89%，2013 中鋼構也一度大漲 5% 以上最後收漲 2%，但仍要提醒風電族群大多走的是反彈結構，不建議追高，而華為供應鏈持續重挫，6552 易華電跌 6.39% 收最低、3081 聯亞第二根跌停，相關概念股提醒投資人留意風險。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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