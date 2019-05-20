【華冠投顧】短線多空續車拚 空方仍略勝一籌 多方埋反擊火種 輸贏關鍵在這裡

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上週五提到「不管大盤下週有沒有破線（5/14 低點 10363），重點是成交量必須再次急縮，最好是能夠創本波回檔以來新低量，低量才能代表外資竄逃和破線停損賣壓有效停歇，除了量縮之外還需伴隨低量反彈走勢，大盤若能重上年線，短線危機就化解泰半」。

美股上週五下跌，但今日盤中在美股期電盤與日韓股市反彈以及 520 護盤態度明顯下（強拉金融傳產），大盤一度彈至年線之上並觸及五日線，然而從 OTC 指數摜破半年線創新低的表現來看，市場信心仍嫌疲弱，終場大盤收斂漲幅 + 14 點，OTC 指數 - 0.61%。

今天大盤比較好的地方是見到前述 "成交量急縮" 的現象，收盤 1064 億的量創下了 5/6 波段起跌以來最低量，低量代表賣壓愈來愈輕，此外在價的部分則是守住 5/14 和上週五低點，多頭防線仍具支撐。不過話說回來，在賣壓漸輕的情況下卻站不回年線，說明市場信心還是不足，結構仍以空方站上風。

目前大盤低量守支撐，為多頭反擊留下火種，能不能反擊成功？這幾天大概就可見分曉，若是持續量縮並正式站回年線甚至今日高點，短線將有機會迎來反彈走勢。反之，若多頭宣告撤守，之後就需要重新見到轉折型態或「破底翻」走勢，才有樂觀理由。

＜【安打、安打、全壘打】~ 潛力股集錦＞

昇楷自 5/6 調整操作策略為「握著大把現金，不見兔子不撒鷹」，有效避開了台股 700 多點的急跌，5/14 開始鎖定潛力股布局，盤後影音介紹後持續追蹤的『運動大聯盟』個股《1477 聚陽、9938 百和》都有逆勢上漲創近期新高的好表現，《4438 廣越》維持強勢整理，《4426 利勤》今天破季線掃到停損後拉出長下影線上漲作收，可視為整理格局常見的甩轎動作。

上週贈送的「強股口袋名單」之《日正當中》有 8% 以上現金殖利率護體，連 2 天逆勢上漲，《紅光滿面》上週大咖每天買，維持頗強整理姿態，本週若台股由多頭取回優勢，這是優先鎖定的潛力股。

＜強弱勢股＞

今日強勢股方面，520 總統就職日，離岸風電等政策概念股出現買盤加持，《3708 上緯投控》、《9958 世紀鋼》、《2031 新光鋼》、《2208 台船》... 等攜手大漲；"運動大聯盟" 族群由《1464 得力》創高帶頭，《1476 儒鴻》、《1477 聚陽》、《4426 利勤》、《1457 宜進》... 等聯袂攻高。

弱勢股方面，Google 將停止提供華為手機 Android 相關服務，華為概念股包括《3081 聯亞》、《8061 矽創》、《3037 欣興》、《8086 宏捷科》、《6153 嘉聯益》... 等持續下挫；被動元件龍頭《2327 國巨》遭外資再度調降財測與目標價，但今日不再破底，惟三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》仍沿下彎五日線行進，能夠領先大盤站上五日線才可視為短線止穩。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。