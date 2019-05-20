【豐銀投顧】美國軟硬兼施 華為軟硬皆失

◆盤勢分析

今天台股早盤本來表現還算不錯，眼看就要收復年線了，卻在盤中傳來 google 要停止華為系列手機部份軟體的更新服務。這是什麼意思呢？簡單來說，同樣是 android 手機，如果你的是華為手機，那麼有些軟體升級時，你將無法升級。路透社周日（19 日）引述消息稱，Google 已終止與華為部分業務往來。這意味在中國以外地區使用華為智慧型手機用戶，將無法更新 Android 作業系統；華為日後推出的新手機，亦無法使用 Play Store 及 Gmail 等 Google 服務。嚴重性在哪裏？直白的說，就是你的華為手機買來只能打電話跟照相而已！這一點在中國其實差別不大，因為中國本來就沒在用 fb、line、youtube。但對華為在海外的市場，可能會是一記重拳！

軟體的部份如此，硬體的部份也非同小可。剛剛更傳出傳英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）、賽靈思（Xilinx）等大廠也決定不再提供晶片給華為。真可說是「軟硬兼施」逼得華為是「軟硬皆失」。川普打華為是真的，打貿易戰的決心也真是了然於心。那麼打貿易戰真能縮減兩國的貿易逆差嗎？其實是沒有用的。這十幾年來，全球關稅平均稅率是持續往下降的，但全球經濟總量並沒有增加，所以調降、調升關稅，並沒有想像中對經濟影響的大。這個論點也用在 FTA 之上，之前一直有人說台灣不像南韓簽了那麼多的 FTA，所以經濟會慘。結果呢？現在南韓的經濟比台灣還差，因此許多事不能光看表面。

美國封殺華為的事情的確會對台灣的華為供應鏈受傷慘重，但這個利空已經反映了，外資今天賣超也沒有很嚇人，上市 43.63 億元、上櫃 1.44 億元，賣超幅度明顯減少，但在期貨多單口數卻增加了 4786 口，顯見法人、大戶再殺低的意願並不高。加以筆者開發的「神奇動能」今日又創下波段低點，上一次如此低的位置是在去年的 12/26，當時出現後一週就來到指數波段最低點，隨後就起動一波大行情！我們雖然不能說現在指數已經是最低點了，但相信至少在此應該是由殺盤轉橫盤，再徐圖大舉。既然如此，就不須要再多廢心去想未來的行情。就耐心等待吧！

豐銀投顧 李世新 分析師