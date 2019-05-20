〈分析〉索尼結盟微軟 嚇壞自家員工.. 這局棋最後是誰贏？

過去 20 多年，索尼 (6758-JP) 與微軟 (MSFT-US) 兩大世仇你來我往、各出奇招，爭奪規模 380 億美元的家庭電玩遊戲市場。如今兩強居然猝不及防宣布聯手，最意外的恐怕是索尼旗下 PlayStation 的員工了。

上週四 (16 日) 索尼與微軟聯合宣布策略合作，將在微軟 Azure 雲端平台上開發遊戲與提供服務。索尼其實已經花了七年在開發自家的雲端遊戲服務，只是使用的人並不多。

《彭博社》報導，兩家公司之間的協商其實早在去年就已展開，只是限於高層人士知曉，索尼旗下的遊戲部門 PlayStation 其實並沒有參與太多。消息一出，PlayStation 員工們十分驚愕，內部一時人心惶惶，主管還得趕快安撫員工，告訴他們次世代主機的開發計畫並未受到影響。

傳統家機挑戰艱鉅

雲端服務商日漸強勢，是索尼以及許多科技公司目前面臨的難題。為了跟上趨勢，每年投入在資料中心、伺服務與網路設備的經費，動輒以數十億美元計。

且現今網路速度愈來愈快，很多遊戲都不見得有必要先安裝在家的主機上才能玩了。放眼其他大型公司，Google (GOOG-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 都已在架構自家的雲端遊戲服務，微軟也原本就有雲端服務。這讓索尼的 PlayStation 陷入很難以其正面對抗的情況，執行長吉田修平不得不選擇與宿敵微軟合作。

投資人反應正面

索尼與微軟的合作雖然令人有些意外，但投資人給予相當正面的回應。17 日索尼股價跳漲 9.9%，是一年半以來單日表現最佳。只是周一又見漲多回吐，東京股市收盤下跌 1.39%，報每股 5818 日元。

索尼上月股價走勢 (圖: Bloomberg)

遊戲產業變遷快速，吉田的決策初步看來是獲得了投資人的認可。再加上索尼也宣布大規模回購股票，帶動上周五股價上揚。日興證券分析師也認為，這顯示索尼管理階層很懂得應對市場變化，「新索尼」題材是讓投資人買單的。

索尼發言人並未多談兩家公司合作的細節，但本周二 (21 日) 索尼將公布財報，列席的執行高層可能會向股東深入談談這項策略。

PlayStation Now 的失敗

索尼其實早在 2012 年就斥 3.8 億美元收購新創 公司 Gaikai Inc. ， 來開發雲端遊戲服務。2015 年它推出了 PlayStation Now，讓玩家可以連線到伺服器租借遊戲、串流遊玩。雖然到目前為止， PlayStation Now 擁有約 70 萬訂閱用戶，但連線時需要大量網路頻寬，也一直為玩家詬病。

可被視為 PlayStation 活躍用戶指標的 PSN 會員訂閱數，在去年年底已逾 9000 萬人，相對來看，PlayStation Now 是很小眾的服務。智庫 DFC Intelligence 也分析，PlayStation Now 的服務範圍十分有限。

PSN 會員服務，讓用戶可以在自己的遊戲主機上開啟多人連線遊戲室，與其他用戶一起連線遊玩。這項服務目前是委由亞馬遜旗下的 AWS 來提供。

據知情人士透露，原本索尼與亞馬遜有在洽談雲端服務的合作，但雙方一直談不攏，最後索尼只好轉向微軟。且如今亞馬遜也將推出自己的串流遊戲服務，成了索尼的競爭者之一。

誰會是贏家？

索尼與微軟展開合作，誰獲益比較多？分析師們大多同意，從短到中期來看，獲益者會是索尼。

因為串流遊戲的黃金時代其實還沒有來臨。就以 Google 的野心之作 Stadia 來說，也有例如註冊卡頓、畫面掉幀，以及作品數量與品質的問題。

調研機構 IHS Markit 預估，至 2023 年，雲端串流遊戲的營收將只占產業的 2% 左右。這也是為什麼，至少近期之內，索尼、微軟不可能放棄推出次世代主機的計畫；近期之內，兩大巨頭將會是左手合作、右手競爭的關係。

但長期來看，微軟更可能在這次合作中勝出。Xbox 的主機和遊戲銷售數量正在流失，把重點逐漸轉向雲端服務，也不失為好策略。今年 3 月，微軟推出了面向遊戲公司的各種遊戲開發與雲端服務，現在有了索尼的加入，未來 Azure 這個平台或許有可能業首選的上架平台，帶來更長遠的利益。

微軟上周五收盤小跌 0.67%，報每股 128.07 美元。