Google亞馬遜閃邊 微軟索尼結盟開發 AI 雲端遊戲

微軟和索尼週四 (16 日) 宣布一項非比尋常的合作夥伴關係，兩家競爭對手將聯手開發基於雲端的遊戲服務、半導體與人工智慧 (AI) 項目，雙強聯手出擊，預料將威脅其競爭對手亞馬遜、Google 與蘋果。

微軟和索尼週四簽署一份諒解備忘錄，達成戰略合作夥伴關係。微軟在聲明中寫道：「微軟和索尼將在 Microsoft Azure 中聯合開發未來的雲端解決方案，支援各自的遊戲與內容串流服務。」

微軟執行長 Satya Nadella 週四表示：「索尼一直是娛樂和技術領域的領導者，我們今天宣布的合作關係建立在此創新歷史的基礎之上，我們的合作夥伴關係將 Azure 和 Azure AI 的力量帶來給索尼，為客戶提供新的遊戲和娛樂體驗。」

索尼已有雲端遊戲服務，但微軟承諾在今年下半年推出 xCloud 遊戲服務試用版。微軟 Xbox 主管 Phil Spencer 也承諾 6 月美國 E3 遊戲展全力以赴。令人玩味的是，索尼的 PlayStation 與微軟的 Xbox 仍將維持競爭關係。

除了雲端遊戲和內容串流媒體合作夥伴的關係外，微軟和索尼還將合作開發半導體和人工智慧 (AI) 項目。

微軟和索尼合作的契機

Google 3 月 19 日推出遊戲串流服務 Google Stadia，讓客戶透過雲端線上玩遊戲，而不必購買昂貴的硬體，號稱適合所有人的遊戲平台。

蘋果 3 月份宣布將推出全球首見遊戲「玩到飽」服務：Apple Arcade 訂閱，只要月付固定費用，果迷就可以無限在蘋果裝置中暢玩 Apple Arcade 所有的遊戲。

隨著 Google、蘋果等競爭對手的威脅逼進，推動微軟和索尼合作開發雲端遊戲。

微軟與索尼的合作關係，亦將威脅到微軟主要競爭對手亞馬遜的雲端業務，也意味著 Google 將痛失託管索尼的雲端服務。