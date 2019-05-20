貿易戰風暴掃向華為 美科技業臉綠

中美貿易戰最新戰火延燒至「封鎖華為」，美國供應鏈大為震驚。他們認為，將華為從美國科技公司的客戶名單中剔除，不光使這些公司與全球科技供應鏈脫節，甚至這些科技廠將面臨營收下滑，與股價修正的挑戰。

此外，市場也開始擔心如果中美貿易戰持續擴大，中國進一步提出反制，或是美國擴大禁令，將範圍從「華為」擴大為「中國」，到時對於科技股的衝擊恐怕不是用「修正」兩字得以形容。

（資料來源: 鉅亨網匯整製表）美國主要半導體公司中國業務占營收比重

一位不願意具名的產業人士表示，他們不知道美國商務部會做出這種決定（封鎖華為），是看到新聞才知道此消息。

而英媒報導指出，如果失去一個占總營收約 2%～3% 的客戶，可能不會有太大的問題。但若該客戶占公司營收的 10%，那將會讓一間公司開始恐慌。

例如從事通信網路傳輸業務的 NeoPhotonics，如果失去華為這個客戶絕對會造成很大的問題，因為該公司去年營收中，有超過 46% 的收入來自華為。

而射頻元件廠商 Qorvo 在最近的法說會才表示，華為手機業務的成長使得 Qorvo 當季業績表現優異，市場預估 Qorvo 有 11% 的營收來自於華為。

當然整體而言，華為受到的傷害會比美國企業來得大，因為華為對於全球供應鏈的依賴度仍高，如果無法取得美國重要零組件，對於業績會產生巨大傷害。至於美國的供應商，雖然短期內會面臨衝擊，但仍可以從華為的其他競爭對手取得訂單，減輕影響。

英國市場研究公司 Arete Research 表示，沒有美國半導體的技術，華為很難建立 5G 基礎設備。華為需要向 Xilinx，德儀，Analog Devices 等公司購買零組件，才能打造 5G 高效能的基地台。

而且美國政府此舉也間接告訴歐洲各國應該要怎麼選擇建置 5G 設備的供應商，若用了華為系統，歐洲的 5G 通訊不會像他們原先評估一樣有效率。