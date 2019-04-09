傳避險基金出手 索尼股價飆漲逾9%

稍早據《路透社》引消息人士表示，為了促進企業進行改革，知名投資人羅布 (Daniel Loeb) 旗下的避險基金 Third Point 將再度吸納 SONY (6758-JP) 股份，消息傳出後，SONY 週二 (9 日) 股價應聲飆漲。

週二 (9 日) 日股收盤，日本科技大廠 (SONY) 股價應聲飆漲 9.26%，收每股 5250 日圓。這是六年來避險基金 Third Point 的 Daniel Loeb 第二次針對索尼下手。

Sony 股價日線走勢圖 圖片來源：investing.com

索尼多年來一直放棄爭取在科技區塊的領導地位。避險基金認為索尼影視有強烈興趣收購亞馬遜 (AMZN-US) 和 Netflix 等影音串流公司。

據《路透社》引述消息人士，投資人擔憂索尼近年來股價表現漸差，管理資產規模高達 145 億美元的避險基金 Third Point 計畫募集 5 億～10 億美元的專用資金來收購更多索尼股份。

Third Point 對此沒有發表評論。

索尼多年來一直將其在電子領域的領導地位轉移給 iPhone 製造商 Apple 和其他以消費者為中心的科技公司。

在《路透社》報導以前，索尼在過去一年股價下跌超過 10％。但避險基金表示，希望索尼透過收購影音服務公司，像是亞馬遜或是 Netflix，來增加公司娛樂影視部門的競爭力。

然而羅布多月來一直希望 SONY 能將旗下娛樂部門獨立出來。考慮到現在 SONY 需要和更多科技大廠來競爭。但 SONY 拒絕羅布的訴求，並堅信娛樂影音產業是 SONY 能成功的基礎。