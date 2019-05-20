【華冠投顧】520行情，虎頭蛇尾!

520 行情，虎頭蛇尾，護盤到 2266，指數最多漲 81 點，一度反攻 10400 點，收盤僅漲 14 點，收在 10398 點，成交量 1061 億元。

今日是 520，總統就職 3 周年，護盤重心在金融股與傳產股，及政府推動的「風電概念股」及「資產股」，上緯投控 (3708)，世紀鋼 (9958)，台肥 (1722)，裕隆 (2201) ，台灣高鐵 (2633)，卜蜂 (1215)等強勢上漲，殺盤重心在電子股，處在高檔的補跌重挫，跌不夠的繼續跌.，跌夠多的還是跌.... 包括聯亞 (3081)，友輝(4933)，宣德(5457)，矽力 KY(6415)，貿聯 KY(3665)，祥碩(5269)，緯軟(4953)，中探針(6217)，金像電(2368)，誠美材(4960)，易華電(6552)，廣明(6188)，南電(8046)，漢唐(2404)，揚智(3041)，鈊象(3293)，嘉晶(3016) 以及嘉聯益 (6153) 等跌幅均逾 5%。

本波跌破季線後反彈，我們也一再提醒大家: 這一次.. 並非建立在大盤轉強突破壓力的買點，而是跌破季線後跌深反彈，因此，彈完之後大家仍要小心，建議操作以短線為主，快速買賣賺。我們全國會員避開 2 周 700 點下殺後，快速買賣賺 6150 撼訊，若您認同我們穩健操作理念.... 歡迎來加入我們，給您不一樣的贏家穩健操作!

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