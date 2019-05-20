【華冠投顧】國巨，利空已反應至尾端。

今晨，中國媒體新華社出現推文表示「美中貿易戰將停火！」但後來經證實，此消息為新華社去年 05/20 所發出的舊稿；隨後此烏龍新聞隨即被刪除。是誤傳，還是刻意的行為？無論如何，去猜測這類事件的用意，根本無啥意義。

上周，川普受訪時表示，我祭出的高關稅，將會促使各企業撤離中國，他們可能會轉移到亞洲其他國家。而與中國之間，最終不可能會是「55 波的協議」，而是要讓美國完全滿意的結果才行。

看來他的態度依然還是相當的強硬，但果真最終結果，真會是如此嗎？中國真的會讓步嗎？依據目前情勢來看，依據我上周之述『川普加諸於中國的這些威脅，僅是在為明年的總統大選而鋪路罷了！』所以他表面上，嘴巴很硬，也僅是為了顧及面子，為了塑造自己強硬派的形象，以作為明年競選時的籌碼。但事實上，他也明知最終幾乎不可能達到他要求的理想目標，因此，最後有可能以各種方法持續的拖延下去。甚至，最終不了了之，落了個『雷聲大，雨點小』的結局，拭目。

而經常這些利空消息，反應個幾天，當影響力趨弱之後，隨之，股市仍將回至原先的多頭趨勢當中。

今日台股持續位居低位徘徊，加權指數，如上周四之述『明日，可觀測下方 10460-10366 支撐區之力道如何？』今日最低來到 10385，已趨近於該區間的下緣；後續仍以該區間為參考依據。

我們持續關注的 2327 國巨，今日，於低位區持續整理，後市出現大彈升之機率越來越高。一波回升行情展開之前，往往會有一段重挫測底的動作，洗完再上拉，力道將更加的強勁，見下圖之最新推演。

另外，2317 鴻海於四月初起漲之後，目前又壓抑至起漲區，此區支撐力道不容小覷，後續推演，見下圖。

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：

下圖為 05/16 之述

下圖為今日之短期推演

2317 鴻海：

下圖為 05/17 之述

下圖為今日最新短線推演

作者：華冠投顧 葉良超 分析師