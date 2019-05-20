〈財委會質詢〉騰訊WeTV登台不用繳稅？ 財長：已對上架的商店課稅

中國騰訊旗下網路影音串流平台騰訊視頻 (WeTV) 透過香港公司來台上架，引來市場議論，立委質疑，WeTV 登台有無辦理稅籍登記？有無按規定繳稅？對此財政部長蘇建榮表示，WeTV 是透過 App Store 跟 Google Play 上架，屬於間接銷售，因此財政部是向 App Store 跟 Google Play 兩家線上商店課稅，強調「該課的稅跑不掉」。

立法院財委會今 (20) 日審查《財劃法部分修正條文》草案，財長蘇建榮赴財委會報告並備詢，針對騰訊視頻 WeTV 登台課稅問題做上述回應。

民進黨立委施義芳、江永昌與時代力量力委江永昌今天質詢時不約而同關切騰訊視頻 WeTV 登台的稅務問題，江永昌質詢時問，下載一次要 190 元，這個月有 50 萬次的下載數，算起來有 9500 萬元營收，一年營收起碼有 10 億元，如果一毛都課不到稅，對於守法繳稅的跨境電商是否公平？

蘇建榮答詢時回應，如果 WeTV 在網路上「直接銷售」影音產品，這就涉及跨境電商的課稅問題，但 WeTV 是透過 App Store 跟 Google Play 線上商店上架，因此財政部是直接對 App Store 跟 Google Play 課稅。

蘇建榮表示，WeTV 並未在網路上對台灣消費者直接銷售商品，財政部無法要求它登記稅籍，但如果是在網路直接銷售，就涉及稅籍登記問題，財政部會輔導業者辦理稅籍登記，要求業者依法課稅，至於 WeTV 屬於 OTT 影音平台業者，是否可以在台辦理直接銷售，權責在於相關主管機關陸委會與 NCC。