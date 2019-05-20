六角邁入15週年 餐飲雙箭齊發 Chatime累計銷售將達10億杯

六角 (2732) 邁入第 15 年，積極展店佈局全球。六角董事長王耀輝期許，將以融合創新及品牌力朝下一個 15 年出發，培育更多在地人才與產業，同時，發展「品牌力」，拓展開發及代理新品牌，並以 Chatime 日出茶太為起點，揮軍國際，自「飲」至「餐」的事業版圖。根據經濟部統計，台灣一年賣出超過十億杯休閒茶飲，平均每人每年消費四十四杯，六角 2005 年創立 Chatime 日出茶太，迄今遍佈 41 個國家地區，超過 2,500 個據點，連續 10 年營收成長超過 30%。2008 年日出茶太進軍中國、2009 開始拓展海外市場，陸續在馬來西亞、澳洲、印尼、菲律賓及北美地區開設日出茶太，2012 年則跨足歐洲進軍杜拜與英國，2018 年更開進羅浮宮，同時進軍墨西哥、模里西斯，正式跨足六大洲。



而在餐食方面，六角 2014 年引進「銀座杏子日式豬排」，創立新品牌「Bake Code 烘焙密碼」，2016 年則代理台灣知名牛肉麵品牌「段純貞」與日本人氣品牌「大阪王將」。除自營品牌授權，代理國際品牌來台外，2017 年六角收購「春上布丁蛋糕」取得品牌經營權，同年，策略投資中國杭州瑞里餐飲，全力拓展中國手搖飲料市場；2018 年則引進京都口碑品牌「勝牛」。



六角跨足餐、飲兩大領域，旗下九大品牌全球門市已遍及六大洲、41 個國家地區，2019 年，日出茶太全球銷售將達 10 億杯手搖茶飲品、銀座杏子日式豬排將銷售第 600 萬片豬排，此外，在 15 週年，六角全球年營收、季營收更雙雙突破歷史新高。展望未來，六角指出，將更積極以創新與品牌力影響國際餐飲界，打造出由台灣出發、放眼世界的六角餐飲新文化。