本週操盤筆記 (0520-0525)：富時公布A股納入名單、歐洲議會大選、印度大選結果出爐

本週操盤筆記 (0520-0525)

1. 富時羅素公布第一階段納入 A 股名單：

跟隨著 MSCI 公司之腳步，國際指數公司富時羅素此前也已宣布將納入 A 股至旗下指數之中，而本週五 (24 日) 富時羅素即將公布第一階段納入之 A 股名單。

2018 年 9 月份富時羅素宣布將納入 A 股至旗下「富時全球股票指數」，分類為次級新興市場 (Secondary Emerging)，而富時羅素將分三階段納入 A 股，預計三階段納入完成之後，將為 A 股帶來 120 億美元的增量資金。

2.Fed 公布利率會議紀要：

週四 (23 日) 聯準會 (Fed) 將公布 4 月 30 日至 5 月 1 日之利率會議紀要，Fed 在本次利率會議上是一如預期宣布維持利率不變，並技術性調整超額存款準備金率 (IOER) 5 個基點至 2.35%。

Fed 在利率會後聲明上表示，預期今年美國通膨的增溫壓力並不大，故 Fed 在當次會議上仍選擇繼續觀望、維持利率不變，而 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 則在會後記者會上表示，估計目前通膨疲軟的狀態是「暫時性的」，Fed 將持續關注通膨預期之變化。

3. 歐洲議會大選：

週四 (23 日) 至週日 (26 日) 歐洲將舉行五年一度的歐洲議會 (European Parliament) 大選，歐洲議會與歐盟部長理事會 (Council of the European Union)、歐盟執委會 (European Commission) 並列歐洲三大立法機構，本次歐洲議會大選將攸關未來 5 年的歐洲政治動向。

市場分析，新一屆的歐洲議會將面臨到幾項重大挑戰，如英國脫歐、歐洲經濟仍疲軟、移民問題、美國領銜的全球貿易壁壘環境、歐盟在世界市場之定位等，皆是新一屆歐洲議會將面臨到的棘手問題。

4. 印度大選公布結果：

週四 (23 日) 印度將公布本次大選 4 月 11 日至 5 月 19 日，為期「六週七階段」的選舉結果，而雖然現任總理莫迪 (Narendra Modi) 與所屬政黨印度人民黨 (BJP) 大打愛國主義和民族主義，在諸多選區中仍擁有高人氣，但亦有年輕選民認為，莫迪當初執政所許下之經濟承諾並未實現，且因廢鈔等經濟政策導致印度經濟表現疲軟，故可能將選票轉投給在野黨的印度國大黨 (INC)。

而為了贏得本次大選，莫迪所領導的人民黨已在 2019 年一月起調降電視機等 23 項產品及服務的商品服務稅，盼透過減稅政策支持消費，以在大選之前刺激經濟成長。

除了減稅之外，莫迪亦已再度承諾，若能夠順利連任當選，莫迪未來將在基礎建設上投入 1.44 兆美元投資，用以提升印度經濟與提高印度人民的生活水準。