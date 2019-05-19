〈華新南京地產佈局〉華新城璟園三期下半年交屋認列收益 總銷金額逾人民幣10億元

華新麗華 (1605-TW) 在中國南京的資產開發佈局，從 2012 年起逐步開花結果，目前華新在南京華新城已建置包括辦公大樓、高級住宅與大型商場等，華新城 D 地塊三期住宅大樓，預計 6、7 月開始銷售，總銷金額至少 10 億元，下半年將可陸續入帳；AB 地塊二期精品式酒店預計 2020 年完工，最快 2020 年下半年起，就可望認列相關收益。華新未來也不排除取得其他土地，甚至往其他城市發展。

華新麗華旗下業務主要為電線電纜、不鏽鋼與商貿地產，商貿地產業務方面，華新於 2006 年取得中國江蘇省南京市河西新區土地，總基地面積約 17 萬平方米，名為「華新城」，由旗下子公司華新南京置業負責開發營運，開發區塊分為 ABCD 地塊。

其中，華新城 CD 地塊為先開發的區塊，C1 地塊已有 2 棟辦公大樓於 2012 年完工後交屋，成為國家開發銀行與廣發銀行江蘇省總部大樓，而 CD 地塊商業一期「華燈坊」時尚步行街，已於 2014 年投入營運。

除商辦區域外，華新也在 C2 地塊打造一期住宅華新城「珺庭」，其為 3 棟 18 樓層住宅，坪數約 30 至 60 坪，於 2013 年預售時，達到 1 個月內全數完銷的紀錄，並於 2014 年完成交屋，銷售均價為每平方米 2.5 萬元，總銷金額約人民幣 12 億元，不過，目前珺庭二手買賣的銷售均價已達到每平方米 5.9 萬元。

華新城 D 地塊則是全數為住宅區塊，建案名稱為華新城「璟園」，一期共有 4 棟住宅，該區塊當地政府限價為每平方米 4.3 萬元，已於 2017 年 9 月交屋，總銷共人民幣 12 億元；二期也有 4 棟住宅，限價為每平方米 4.5 萬元，已於去年 4 月交屋，總銷價人民幣 11 億元。

D 地塊華新城「璟園」三期則剛建設完成，限價同樣為每平方米 4.5 萬元，每戶單價最高達到新台幣 4000 萬元，預計拿到銷售許可證後，6、7 月就可開始銷售，並陸續於下半年認列收益，總銷金額至少 10 億元起跳。從華新城過往住宅大樓銷售熱烈情況來看，三期收益下半年就可望全數入帳。

在華新城 AB 地塊方面，AB 地塊一期共有 2 棟辦公大樓，2017 年起陸續交屋給中國人壽與北京銀行；二期為昨 (18) 日剛開幕的大型商場「華采天地」，並將在華采天地基礎之上，再建置 1 座辦公大樓與 1 棟精品式酒店，酒店將找知名合作品牌共同營運，預計 2020 年建設完成，最快 2020 年下半年或 2021 年，就可望認列相關收益，辦公大樓則預計 2021 年完工，仍在思考要採取賣斷或租賃模式經營。

AB 地塊三期部分，將興建 2 棟辦公大樓，1 棟為樓高達 65 層樓的大樓，1 棟則是樓高 7 層的建築，目前仍在規劃設計中。

在華新城 ABCD 區塊開發完成後，華新南京置業副董事長潘文虎表示，公司確實還有取得其他土地的規劃，但中國前 2 年土地取得成本高，近來情況雖然有所好轉，但仍在觀望中，而華新在上海等地也有營運基地，將來也不排除往其他城市發展，目前仍將專注於南京資產開發佈局。

