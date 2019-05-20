盤前財經大事搶先讀2019年5月20日

今日操盤前瞻

台灣 4 月外銷訂單

日本首季 GDP、3 月工業生產

法說會：國泰金、旭富、龍燈 - KY、裕隆、裕日、中華

〈觀察〉全球汽車板市場需求衰退 一波殺價潮正醞釀中

去年第 4 季美中貿易戰戰場一度延伸至汽車市場，衝擊需求力道，也使全球汽車電子廠對汽車板下單趨於保守，此窘況到今年第 1 季仍無好轉，汽車板霸主敬鵬 (2355-TW) 對第 2 季需求可望反彈的期望也恐落空，業者並悲觀認為，下半年將掀起一波殺價搶單潮。閱讀全文...

〈亞幣競貶投資術〉台幣貶值概念股可為避風港 瞄準 5 大產業

美中貿易戰戰火從 5/5 因為美國總統川普的推文再度死灰復燃，短短近 2 周，人民幣兌美元貶值約 2.6%，因此掀起一波亞幣競貶，新台幣重貶到創近 2 年半新低，若從貿易戰演變到貨幣戰恐將更加可怕，直接影響到生活層面，沒人躲得掉，但是在台股中卻有 5 大產業為台幣貶值概念股，或許可作為投資人的「避風港」。閱讀全文...

〈台股風向球〉川普又喊「讓美國再次偉大」的用意？五窮緊箍咒還是難解

在美中雙方隔空放話令全球金融市場籠罩在貿易戰疑雲下，台股周線連 2 黑，累計 5 月以來跌點已達 583.62 點，在市場反應 4 月底貿易戰談判破局的的利空後，還能有更大的利空？資深交易員認為，一般預期，美中領導人將在 G20 高峰會才會碰頭，股市可稍獲喘息機會，但目前不確定性相當高，隨著五窮魔咒發威，不論做波段行情或是當沖難度都提高許多，謹慎因應為上策。閱讀全文...

美擬暫時寬限華為禁令 90 天 任正非：不排除退出美國

《路透社》報導，美國商務部可能暫時放寬對華為的貿易禁令，因為上週列入「黑名單」後，企圖切斷其供應鏈，恐衝擊到許多美國企業的營運，為避免現有網路做業與設備的中斷，正考慮核發「臨時許可證」，有效期達 90 天。閱讀全文...

【邱志昌專欄】金融類股只能賺現金股利？

是否是台灣金融業，還處於過去所謂 over banking 仍然尚未解除；金融類股在 2008 年金融風暴之後，始終不是主流、或是說很少當上股市的長期主流類股。在每次大大小小，區域與全球系統性風險中多會中槍；最嚴重的是 2008 年金融風暴，其次是 2012 年歐洲債務危機、2016 年通貨緊縮、2018 年初貿易戰爭。閱讀全文...