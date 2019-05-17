美股盤中─企業獲利強勁 道瓊上漲逾290點 未在意中美貿易擔憂

美國股市週四中場上漲，道瓊盤中上漲逾 290 點。投資人反應 Walmart 與思科獲利強勁的利多，未在意貿易戰的擔憂。

台北時間 23:54

道瓊工業平均指數上漲 287.19 點或 1.12% 至 25935.21。

Nasdaq 指數上漲 119.51 點或 1.53% 至 7940.81。

S&P 500 指數上漲 38.42 點或 1.35% 至 2889.38。

Walmart 股價上漲 3.5%。該零售商公布第一季獲利高於分析師預期，並說可望達成 2019 年目標。

思科亦公布獲利優於預期，其股價上漲 5.4%。該公司公布營收預估亦較預期強勁。

思科與 Walmart 股價上漲，抵銷了中美貿易戰持續的擔憂。投資人已反應兩國將於本月達成貿易協定的預期。

此外，川普總統週三為美國科技遭到威脅，宣布國家進入緊急狀態。而後，預期美國將禁止美國企業與中國電信公司華為進行業務往來。

美國商務部宣布，將華為列入工業安全局的個體名單中，此舉使得華為更難與美國企業進行業務往來。

分析師說，近來中美貿易緊張升高，短期內對股市屬利空。但預期未來幾個月，中美終將達成貿易協定，股市疲弱應屬暫時。未來 6 至 12 個月，股價應能走高。

本月至週三收盤為止，美國主要指數均下跌逾 3%。

週三 CNBC 報導，川普計畫延後徵收汽車關稅達六個月，貿易擔憂因而略微消退。該消息使得美國股市於週三上漲，道瓊清除了 190 點跌幅。