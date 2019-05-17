〈財報〉Nvidia第一季獲利優於預期 盤後漲逾7%卻曇花一現

晶片廠 Nvidia (NVDA-US) 週四公布 2020 財年第一季獲利優於預期，盤後一度大漲 7%，隨後卻大幅吐回。

財報關鍵數據

EPS：88 美分 (不含特殊項目) vs. 81 美分 (Refinitiv 調查的分析師預期)

營收：22.2 億美元 vs. 22.0 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

根據 Nvidia 聲明稿，該公司 Q1 (4 月 28 日止) 營收年減 31%，且已連續 2 季年率下降，係因過往加密貨幣挖礦潮帶動的 GPU 營收 2.89 億美元「消失了」，以及近期在遊戲和數據中心市場的表現。

純益（不含特殊項目）自去年同期的 12.9 億美元或每股 2.05 美元，下降至 5.43 億美元或每股 88 美分。

Q2 財測

營收：25.5 億美元 (正負 2%) vs. 25.4 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

該數值意味著年率下降 18.3%。

Nvidia 財務長 Colette Kress 週四在法說會上表示，「我們第二季的前景比本季稍早預期的低一些，當時我們對 2020 財年營收的預期是持平至略低於 2019 財年。全球的數據中心暫停支出，這現象可能延續至第二季，現在能見度很低。」

他也指出公司在遊戲領域面臨的難題。「CPU 短缺，雖然這情形正改善，但這將影響我們筆電業務的初期成長。」

Kress 稱公司將不會提供全財年的預期。

華爾街看法

Stifel 分析師 Kevin Cassidy 週一指出，Nvidia 有可能本季清除所有通路遊戲 GPU 庫存，2020 全財年，Nvidia 的遊戲事業營收可能下降 14%，「因為今年初的挑戰，以及競爭增加壓迫價格。」

然而，Kress 在法說會上沒有清楚解說通路庫存的問題，她僅表示「未來我們的遊戲業務可能將達到正常水準，約莫在第二季和第三季之間，就像我們在分析師日所說的那樣。

各部門營收數據

遊戲部門：年減 39% 至 10.6 億美元 vs. 9.335 億美元 (FactSet 調查的共識預期) 數據中心：6.34 億美元 vs. 6.637 (FactSet 調查的共識預期) 專業可視化部門 (PV)：2.66 億美元 vs. 2.9 億美元 (FactSet 調查的共識預期) 汽車：1.64 億美元 vs. 1.66 億美元 (FactSet 調查的共識預期)

Kress 表示，超大規模供應商的支出也放緩了。（超大規模供應商即是運作熱門線上服務，提供給消費者或到雲端設施以第三方開發商之企業。）

「雖然有一些超大規模客戶的需求妥善返回了，但其他人的需求卻仍暫停或者縮小，儘管需求背景不均，這一季仍有很棒的正面因素。」

該公司強調，但 AI 的應用仍在繼續加速。

今年迄今 Nvidia 股價上漲了 20%，但與去年 10 月觸及的高點相比，仍是下滑了 45% 之多。

今年三月 Nvidia 宣布有意以近 70 億美元買下以色列網路公司 Mellanox，以幫助推動自家數據中心業務。