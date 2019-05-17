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〈財報〉Nvidia第一季獲利優於預期 盤後漲逾7%卻曇花一現

(圖片：AFP)
(圖片：AFP)

晶片廠 Nvidia (NVDA-US) 週四公布 2020 財年第一季獲利優於預期，盤後一度大漲 7%，隨後卻大幅吐回。

財報關鍵數據
  • EPS：88 美分 (不含特殊項目) vs. 81 美分 (Refinitiv 調查的分析師預期)
  • 營收：22.2 億美元 vs. 22.0 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

根據 Nvidia 聲明稿，該公司 Q1 (4 月 28 日止) 營收年減 31%，且已連續 2 季年率下降，係因過往加密貨幣挖礦潮帶動的 GPU 營收 2.89 億美元「消失了」，以及近期在遊戲和數據中心市場的表現。

純益（不含特殊項目）自去年同期的 12.9 億美元或每股 2.05 美元，下降至 5.43 億美元或每股 88 美分。

Q2 財測
  • 營收：25.5 億美元 (正負 2%) vs. 25.4 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

該數值意味著年率下降 18.3%。

Nvidia 財務長 Colette Kress 週四在法說會上表示，「我們第二季的前景比本季稍早預期的低一些，當時我們對 2020 財年營收的預期是持平至略低於 2019 財年。全球的數據中心暫停支出，這現象可能延續至第二季，現在能見度很低。」

他也指出公司在遊戲領域面臨的難題。「CPU 短缺，雖然這情形正改善，但這將影響我們筆電業務的初期成長。」

Kress 稱公司將不會提供全財年的預期。

華爾街看法

Stifel 分析師 Kevin Cassidy 週一指出，Nvidia 有可能本季清除所有通路遊戲 GPU 庫存，2020 全財年，Nvidia 的遊戲事業營收可能下降 14%，「因為今年初的挑戰，以及競爭增加壓迫價格。」

然而，Kress 在法說會上沒有清楚解說通路庫存的問題，她僅表示「未來我們的遊戲業務可能將達到正常水準，約莫在第二季和第三季之間，就像我們在分析師日所說的那樣。

各部門營收數據
  1. 遊戲部門：年減 39% 至 10.6 億美元 vs. 9.335 億美元 (FactSet 調查的共識預期)
  2. 數據中心：6.34 億美元 vs. 6.637 (FactSet 調查的共識預期)
  3. 專業可視化部門 (PV)：2.66 億美元 vs. 2.9 億美元  (FactSet 調查的共識預期)
  4. 汽車：1.64 億美元 vs. 1.66 億美元   (FactSet 調查的共識預期)

Kress 表示，超大規模供應商的支出也放緩了。（超大規模供應商即是運作熱門線上服務，提供給消費者或到雲端設施以第三方開發商之企業。）

「雖然有一些超大規模客戶的需求妥善返回了，但其他人的需求卻仍暫停或者縮小，儘管需求背景不均，這一季仍有很棒的正面因素。」

該公司強調，但 AI 的應用仍在繼續加速。

今年迄今 Nvidia 股價上漲了 20%，但與去年 10 月觸及的高點相比，仍是下滑了 45% 之多。

今年三月 Nvidia 宣布有意以近 70 億美元買下以色列網路公司 Mellanox，以幫助推動自家數據中心業務。

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