索尼宣布：保留手機部門 押注5G發展 但將關閉北京工廠

索尼 (Sony Corp.)(6758-JP) 發言人今 (28 日) 表示，公司將在未來幾天關閉在北京的智慧手機工廠，以減少這項業務的虧損。

索尼表示，這部分的業務將移轉到泰國，有助將成本減半，並朝 2020 年 4 月開始在手機業務轉虧為盈的目標努力。發言人指出，此一決定與中美貿易磨擦無關。

索尼股價今天開低走低，終場收跌 1.93%，報 4673 日圓。

索尼股價走勢 (圖表取自 Google)

索尼還宣布，會將陷入困境的 Xperia 行動裝置部門，與電視、音頻及相機的產品線進行整併。

索尼對手機部門的處理，出乎許多分析師預期之外，他們一直認為索尼會售出或是直接關閉手機業務。因為智慧手機是索尼少數表現不振的業務，預計至本月這個財年結束，這家電子巨頭在手機部門的虧損可能達到 950 億日圓 (約 8.63 億) 美元。

索尼現在於全球的手機市占率不足 1%，本財年的年度出貨預估僅 650 萬支，主要市場為日本和歐洲。全球市場上，索尼仍難以對抗三星、蘋果與眾多中國品牌的競爭。

報導指出，索尼無意出售手機部門，因為公司預計智慧手機將成為 5G 技術的核心，而 5G 具有龐大的商機，並能應用於汽車及各種聯網設備。

索尼目前最強大的部門當屬遊戲部門，以早前數據顯示，去年第 2 季，靠 PlayStation 取得巨大成功的遊戲部門，獲利年增達到了 3.17 億美元，但所增加的利潤，仍不足以填補 Xperia 損失的 4.8 億美元。

發言人 Takashi Iida 表示，公司相信重新整併之後，可以透過各部門的更多合作，充分利用公司在電子領域的綜合資產與人員，來創造新的價值。

日本電子公司富士通，去年將其手機業務出售給投資基金 Polaris Capital Group，使日本僅剩 3 家面向全球市場的手機製造商，包括索尼、夏普與京瓷公司。