美股盤後 — 華為禁令週五生效 費半慘跌道瓊連三漲 

由於思科與沃爾瑪強勁的財報提振市場情緒，週四 (16 日) 美股三大指數走揚，道瓊連續第三個交易日收高。

美國商務部將華為列入貿易黑名單，並宣布將於美東時間週五 (17 日) 生效，拖累美國供應商股價下挫，費半指數跌逾 1.6%。

週四 (16 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 214.66 點，或 0.84%，收 25862.68 點。

那斯達克指數上漲 75.90 點，或 0.97%，收 7898.05 點。

標普 500 指數上漲 25.36 點，或 0.89%，收 2876.32 點。

費城半導體指數下跌 24.41 點，或 1.68%，收 1430.09 點。

標普 500 指數的 11 個主要板塊示意圖。(圖片：finviz)

尖牙股 (FAANG) 大多收高，僅蘋果 (AAPL-US) 下滑 0.44%。Netflix (NFLX-US) 上揚 1.22%；臉書 (FB-US) 上揚 0.39%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 1.95%；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 1.17%。

Wedbush 分析師 Daniel Ives 週三表示，投資者可能過於擔心進一步關稅對蘋果的影響，其股價本月下跌近 5%。而目前更受關注的華為禁令問題是，任何支持華為的情緒將對蘋果的中國銷售產生負面影響。

微軟 (MSFT-US) 股價收高 2.31% 至每股 128.93 美元。微軟和索尼週四 (16 日) 宣布一項非比尋常的合作夥伴關係，兩家競爭對手將聯手開發基於雲端的遊戲服務、半導體與人工智慧 (AI) 項目，預料將威脅其競爭對手亞馬遜、Google。

華為列入美國的貿易黑名單後，週四華為的美國供應商股價全部血染，拖累半導體類股淪陷。

華為禁令週五生效，拖累晶片股下滑。(圖片：AFP)

華為供應商 Lumentum (LITE-US) 重挫 11.54%；射頻器件供應商 Skyworks (SWKS-US) 暴跌 6.04%； Qorvo (QRVO-US) 暴跌 7.14%。

亞德諾半導體 (ADI-US) 下跌 2.96%；行動晶片龍頭高通 (QCOM-US) 重挫 4.00%；記憶體晶片供應商美光 (MU-US) 下滑 2.86%、處理器製造商英特爾 (INTC-US) 下滑 0.20%。

10 年期美債殖利率回升至 2.4% 以上，激勵銀行股上漲。花旗 (C-US) 上揚 1.71%；摩根士丹利 (MS-US) 上揚 0.87%；高盛 (GS-US) 上揚 1.40%。

除中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 (0.39%)，台股 ADR 皆收低。台積電 ADR (TSM-US) 下滑 1.10%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 2.97%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.49%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.69%；。

由於擔心中東緊張局勢可能影響全球供應，能源股週四隨油價上揚。

企業財報與消息

沃爾瑪 (WMT-US) 最新財報顯示其同店銷售優於預期，激勵其週四股價上揚 1.43% 至每股 101.31 美元。

思科 (CSCO-US) 財報獲利與營收皆優於預期，其週四股價飆漲 6.66% 至每股 55.93 美元。

Nvidia (NVDA-US) 週四上揚 0.38%，盤後公布最新財報，營收獲利皆優於預期，激勵其盤後股價一度上漲逾 7%。NVIDIA 執行長黃仁勳於聲明中表示：「Nvidia 重回市場了，儘管超大規模客戶需求短期暫停，但 AI 應用仍在繼續加速。」

波音 (BA-US) 週四股價上揚 2.36%，波音已完成 737 MAX 軟體修復更新，計畫與美國聯邦航空總署督察下，進行關鍵的飛行認證。

華爾街分析

經濟數據方面，4 月新屋開工 123.5 萬戶 優於預期，而上週首次申請失業救濟人數減少 1.6 萬人，降幅超過預期，帶動週四 10 年期美債殖利率回升，推動銀行股走揚。

週四思科、沃爾瑪的財報亦抵消美中間持續貿易爭端的擔憂，Seven Points Capital 執行合夥人 Mike Mangieri 表示：「壞消息多了，就再也沒人在乎了。它只是打折到了這樣一個程度，以至於不再是壞消息。然後市場聽到好消息，美股就上漲了。」

Aviva Investors 美股主管 Susan Schmidt 表示：「這已經成為一種模式，投資人會從政府那裡得到一份可能會影響貿易的大刀闊斧的聲明，然後市場會像週一那樣做出積極反應，接著似乎會有所退讓，目前 (財報) 業務仍然很好。我認為，如果市場能夠繼續關注事實和數據，那麼我認為市場將保持穩定。」

美中貿易緊張局勢自加徵關稅後升級，美國商務部週三 (16 日) 發表聲明，華為涉嫌違反美國國家安全與外交政策利益，將華為與其附屬公司列入商務部產業安全局 (BIS) 出口管制實體名單。

MRB Partners 美股策略師 Salvatore Ruscitti 在一份報告中表示：「近期美中貿易緊張局勢的爆發對股市來說是近期負面因素，但假設美中最終在未來幾個月達成貿易協議，美股的疲軟應該是暫時的，股價應會在 6-12 個月時間內走高。」