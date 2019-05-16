老牌IC設計股 飆漲的秘密

美中貿易戰再度升溫，IC 設計等半導體廠商須以更靈活的策略來因應。所幸，聯發科、聯詠、原相、瑞昱、致新等國內老牌 IC 設計業者，均可憑藉自身的競爭優勢來力抗大環境之不確定性，且各自在 5G、AI、車用電子、物聯網、無線藍牙耳機等應用領域中占有一席之地；近期股價也展現強勁的抗跌力，令市場刮目相看。

【文／馮欣仁】

美中貿易戰再度出現劍拔弩張的態勢，雙方相繼祭出高關稅反擊，對於半導體產業而言更是首當其衝。近年來中國以國家資源大力投資半導體產業相關技術，已讓美國備感壓力。若以半導體三大領域─ＩＣ設計、ＩＣ製造及ＩＣ封測，二○一六年中國ＩＣ設計產業銷售規模首次超過ＩＣ封測，成為中國半導體第一大產業；同時也造就出海思、紫光展銳、中興微電子、華大半導體、匯頂科技、北京豪威等重量級企業。

根據研調機構 IC Insights 調查，一八年全球ＩＣ設計產值達一○九四億美元，較一七年增長八％；其中，美國在全球ＩＣ設計市占率高達六八％，穩居龍頭地位；其次是台灣約十六％；第三名則是中國，市占率竄升至十三％，為全球成長最快速的地區。不過，若以產值來看，中國ＩＣ設計產值已在一七年超越台灣。由此可見，無論是美國或台灣，都深感中國紅色供應鏈的快速崛起。

原相搶攻ＴＷＳ藍牙晶片

ＩＣ設計產業之核心競爭力在於人才，過去台灣培養眾多優秀的相關ＩＣ設計人才，但面對中國積極挖角，迫使讓台灣廠商流失不少機會與競爭力。所幸，國內業者能夠快速應變，同時能夠掌握住產業趨勢發展，例如：５Ｇ、ＡＩ、物聯網、車用電子等應用領域，促使國內像是聯發科、聯詠、原相、瑞昱、致新等成立逾二○年的老字號ＩＣ設計業者，各自在所擅長的領域當中，屹立不搖；更是扮演台灣ＩＣ設計產業的中流砥柱。

專注於 CMOS 影像感測的原相，是國內唯一可自主開發完整 CMOS 感測晶片及相關應用單晶片之公司，目前更是全球光學滑鼠感測器的龍頭。近年來受惠電競市場崛起，帶動高毛利的電競滑鼠需求增加；再者，原相也是早年任天堂體感遊戲機 Wii 的主要供應商，近來更打進 Switch 遊戲機的供應鏈。今年第一季受到美中貿易戰影響，客戶拉貨力道保守，加上客戶端調整庫存，且部分產品入淡季，導致獲利大幅衰退，單季ＥＰＳ僅○．一六元。不過，公司表示首季是營運的谷底。

值得一提的是，原相透過旗下負責藍牙音訊產品業務的原睿，切入無線藍牙耳機（ＴＷＳ）用藍牙系統單晶片（BT SoC），並鎖定中國白牌市場。原睿具有獨特專利的 GreenRadioTM 真無線藍牙晶片，為更能抗干擾、降輻射及高度整合藍牙無線、語音、音樂、微控制器（ＭＣＵ）、數位訊號處理（ＤＳＰ）、充電的系統整合型晶片，不論配對 iPhone 及 Android 手機，皆可提供與 Airpods 毫不遜色的音樂與通話品質。

目前單月出貨量成長至一○○萬顆，預估今年 TWS BT SoC 晶片出貨量為一一○○萬顆，占營收比重為十．一％，隨著ＴＷＳ滲透率逐步提升，預估到二○二○年 TWS BT SoC 晶片占原相營收比重達到十四．二％。第二季在新產品 TWS BT SoC 晶片擴大出貨之下，營運動能將轉強，再加上穿戴裝置、安防感測等產品於本季出貨，將使第二季業績明顯回溫，營收可望回升至十四億元。下半年進入傳統旺季，營運將優於上半年。由於未來營運展望獲得法人認同，近期股價無畏台股重挫影響，在法人買盤簇擁下逆勢走揚，創去年八月底以來新高價。

此外，原相也跨足車用電子領域，以 CMOS 影像感測器搭配自家演算法開發出手勢控制、光學手指導航等產品，打入歐系車廠的方向盤的功能控制器與車用資通訊娛樂系統，去年底已少量出貨，是國內少數能夠切入汽車原廠供應鏈的ＩＣ設計業者，代表原相在高進入門檻的汽車電子領域具備不錯的競爭力。

來源：《先探投資週刊》 2039 期

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