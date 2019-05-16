瑞昱TWS無線藍芽耳機吸金

【撰文／陳子榕】

真無線藍牙耳機 (TWS) 市場蓬勃，真無線主要是區分有纜線藍牙耳機 (Cabled Wireless Stereo Headphones) 的說法。真無線的主要是做了精簡，把纜線去掉，成為真無線藍牙耳機 (Cable-Free Wireless Stereo Headphones , 或俗稱為 True Wireless Headphones)。真無線藍牙耳機最大的不同就是主副耳的分別。真無線藍牙耳機進行連線時，耳機需先與主耳(通常是右耳) 連上，連上之後主耳機再與副耳機進行連線，所以連線的時間需要比較長，因為訊號傳輸多一道工，功耗自然也高一些。

新技術藍芽 5.0 在 2016 年 6 月問世，有效傳輸距離是 4.2LE 版本的 4 倍，傳輸速度則是 2 倍，並且支援了物聯網的底層架構最佳化，許多藍芽大廠將這項技術嵌入在最新的真無線藍芽耳機中，晶片大廠瑞昱 (2379) 受惠大。

瑞昱第 1 季每股賺 2.71 元

瑞昱第 1 季稅後淨利 13.8 億元，季增 25.7％，每股純益 2.71 元，第 2 季需求依然健康，下半年業績表現將優於上半年。瑞昱公布第 1 季營運結果，季營收達 128.3 億元，季增 7.5％，並改寫歷史新高紀錄。

瑞昱網通與顯示相關產品是第 1 季營運成長主要動能，受產品組合變化影響，瑞昱第 1 季毛利率 44％，較去年第 4 季下滑約 0.9 個百分點，稅後淨利 13.79 億元，季增 25.7％，每股純益 2.71 元。隨著中國汽車市場趨緩，車用市場需求轉趨保守，不過，車用乙太網路中長期需求仍保持健康熱絡，第 2 季營收可望續成長。

Q2 營收將刷新單季業績歷史新高紀錄

瑞昱 4 月業績表現亮麗，營收達新台幣 48.72 億元，改寫歷史新高紀錄。受惠市場動能依然強勁，瑞昱 4 月營收攀高至 48.72 億元，月增 8.4％，也較去年同期成長 29.8％，並超越 1 月創下的 46.62 億元單月業績歷史最高紀錄。瑞昱第 2 季在新網通標案、電視與藍牙無線耳機等產品需求熱絡帶動下，第 2 季營收可望較第 1 季成長 7％至 9％，將刷新單季業績歷史新高紀錄。

來源：《萬寶週刊》 1333 期

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