外資最新交易策略大公開

美中雙方口頭較勁不斷，報復性關稅貿易啟動，外資預測美中的結構性問題短期不易解決，後續仍應留意國際資金大挪移的風險。

【文／林麗雪】

美中貿易戰煙硝再起，除了還沒發生談判破裂這個最壞情境外，國際機構法人預測的次壞情況發生，美中雙方口頭較勁不斷，雙方關稅貿易報復陸續宣布啟動，面對詭譎的美中貿易戰局勢，投資人又該如何因應？

亞股掀調降評等潮

美國宣布將二千億美元的中國進口品關稅升至二五％，並要求行政部門就其餘三二五○億美元中國商品的徵稅程序展開準備，時隔不到三天的時間，中國回擊，宣布自六月一日起對六○○億美元商品加徵關稅，美股第一時間嚇跌，全球機構法人對於亞股乃至於全球股市的趨避風險意識加速升高。

於此同時，國際資金投資策略開始出現大轉彎，摩根士丹利最新出爐的泛亞洲投資策略報告，宣布調降陸股及台股的投資評等，並建議在亞洲的投資布局，全面轉向防禦性市場，看好包括日本及澳洲等市場，而台股投資評等則一舉調降至減碼，為此次調降幅度最大的市場，外資罕見的調降動作，對國際資金錢進台股並不樂觀，機構法人對於下半年交易，更一致性的偏向保守，投資人仍宜留意台股短線跌深反彈後，國際資金恐有進一步撤出的壓力。

機構法人普遍認為，美中貿易談判破裂的機率極低，比較可能的情境是持續或延遲談判，機率都高達四成，而若在這期間伴隨進一步的關稅報復行動，情況則可能更糟，將對金融市場及下半年亞洲經濟復甦增添不確定性。

原本機構法人預期，亞洲經濟可望在第二季落底、並自下半年開始復甦，但此一預設，將隨著美中貿易戰的升級而出現變化，出口為導向的亞股經濟，也將在這一輪美中貿易戰過程中，傷害最為嚴重。

日商野村證券直言，美中這次駁火，正處於亞洲經濟走緩且商業活動信心脆弱之際，不僅科技產業景氣循環下行且中國需求疲弱，讓亞洲經濟成長蒙塵，由於許多亞洲國家是中國高端科技零件及元件的重要供應商，美中貿易緊張，對其他亞洲國家的影響，將更甚於對中國本身經濟成長率的影響。

信評機構惠譽早前預估，在考量美中貿易戰的部分影響後，已將中國今年的經濟成長率預估從去年的六．六％下修至六．一％，加計最新的關稅課徵，預估將僅影響中國經濟成長率○．五％，但中國若有進一步的內需刺激政策出籠，中國的經濟成長率仍能維繫原先預估不變。

至於美國，巴克萊證券及富蘭克林投顧都評估，中性來看，美國經濟成長率將降低○．二～○．三％，但即便如此，今年美國ＧＤＰ也有二％以上，美國經濟仍有一定的基本盤。

但其他與中國貿易往來密切的亞洲國家，可就沒有這麼幸運，野村統計，台灣出口至中國的高附加價值零件占ＧＤＰ的六．三％，馬來西亞占四．一％，南韓及香港則分別占三．二％，新加坡占三．一％，將是這波美中貿易戰中經濟成長率預估下滑最嚴重的國家。

來源：《先探投資週刊》 2039 期

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