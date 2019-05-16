【撰文／黃清照】

5/13 美股在崩跌將近 700 點，導致台股 14 日一早直接下探跌破 10400 點，最低來到 10363 點，收再 10519 點，我前一日看好的支撐再 10451 點，大盤走出一波破底翻行情，許多跌深股票更是趁機軋空，OTC 指數尾盤更是小幅度翻紅。但我認為這邊並不是底部，主要在於目前仍有許多高估的股票，例如說玉晶光今天跌深反彈，昨日 (5/13) 跌破季線，今日 (5/14) 一早跌破年線出現反彈，雖然彈升力道驚人，但從基本面來看股價仍顯高股，今年預估全年賺不到 7 元，股價在 350 元左右，你覺得合理嗎？聯亞今年全年預估 6.5 元，股價竟然在 272.5 元。

太陽能轉虧為盈 碩禾出現底部長紅

我認為新的主流將在矽晶圓、汽車零組件、太陽能，中美晶 (5483) 今年預估賺 7 元，股價還在 78 元，本益比僅 11.1 倍，對比玉晶光不到 7 元，股價 368 元，明顯低估，漲時看勢，跌時看值，內行人這時候將會把高估的玉晶光賣掉，轉而買進低估的中美晶，而中美晶子公司環球晶 (6488) 我認為買點也到了，今年 Q1 賺 8.8 元，是目前公告第一季獲利第二高者，股價在 331 元，對比許多 500、600 元，單季卻賺不到 8 元的公司，環球晶位階就相當吸引人。此外，中美晶領先環球晶大漲，我們也可以觀察到太陽能族群轉強，主要在於基期低、獲利轉虧為盈，以及中國美貿易戰兩國提高關稅，台廠太陽能可望受惠，太陽能龍頭做導電漿的碩禾 (3691) 今天底部拉出帶量長紅棒。碩禾去年受到太陽能導電漿價格下滑，以及提列菲律賓電廠與碩鑽營運虧穩拖累，全年每股虧損高達 15.64 元。

來源：《萬寶週刊》 1333 期

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