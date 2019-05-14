遠離急性腎衰竭！養腎寶水這樣喝…3招必學

文／早安健康編輯部

你喝的水夠嗎？很多人忙碌整天忘記喝水，或不想跑廁所而不喝水，夏天高溫籠罩、不動也流汗故容易脫水，日本醫科大學名譽教授飯野靖彥也表示，隨著年齡增長，身體儲水能力下降，令人感覺到喉嚨乾渴的神經也逐漸衰退，飲水需求因此減少，不知不覺就容易脫水。

持續脫水，尿液少、不易排出體內廢物，就可能形成結石或泌尿道感染；同時腎臟血量減少，血液變濃稠，氧氣及營養的供給停滯，也會損害腎臟細胞；脫水還會使腎上腺分泌的醛固酮增加，促使腎臟吸收水分、留下鈉（鹽分）、排出鉀，以增加血液的量，血壓也隨之升高。

喝什麼水都可以嗎？養腎寶水要慎選

喝水能促進代謝，但是山泉水、礦泉水、離子水、電解水等，如未經煮沸可能受到汙染，飲用反而傷腎，甚至可能引起急性腎損傷，也因為富含礦物質，腎不好的人最好避免！

聰明補水！每天早中晚 8 杯水顧腎也瘦身

除在吃飯與運動時補充水分，攝取充足水分的關鍵，就在於固定於一天當中的數個時間點頻繁攝取水分。在吃飯後水果或吃點心時，也記得要補充水分，日常生活中養成習慣，就可以輕鬆補足每日所需的水分。

不妨每天早中晚定時定量喝 8 大杯水（一大杯約 250cc），就可以達到成人每天 2000cc 的必需飲水量，充足水分還能幫助新陳代謝、排便排毒、燃燒脂肪，促進健康還有減肥瘦身效果！

不久坐、不憋尿、坐坐墊，預防急性腎損傷

很多人除了不愛喝水，也經常久坐憋尿，或是半夜不想下床上廁所，硬是忍到隔天早上，這些舉動可能導致膀胱壁的肌肉神經壞死，長期下來解尿困難、尿液囤積也會逆向傷到腎，如果嚴重到完全解不出尿，三分之一會引發急性腎損傷而必須終身洗腎。

建議每 3 小時上一次廁所、以坐墊為臀部減壓，避免壓迫膀胱。另一方面，因為更年期內分泌變化，睡覺時讓尿量變少的抗利尿激素會減少分泌，以至於晚上比較容易想上廁所，建議屋內做好照明及防跌措施，冬天注意保暖，別讓害怕跌倒或怕冷降低去上廁所的意願！

來源：《早安健康》 2019 年 5 月

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