打敗股災的5G潛力股

【撰文／王榮旭】

不怕一萬就怕萬一，原本市場預期美中貿易戰即將落幕前夕，川普突然對中國 2000 億美元輸美產品關稅從 10％提高到 25％，中國態度也轉趨強硬，美、中互徵關稅，貿易談判陷入僵局，不確定性衝擊全球股市，最強美股也撐不住重挫，明年川普要拼連任，美股可不能大跌，否則政績消風，下月 G20 在日本舉行，川普最近提及計畫與習近平會晤，估計美中貿易戰最後仍有機會達成某種程度的和解，狀況有如去年底阿根廷 G20 川習會達成延後協商，今年初台股就展開 1700 點反彈，這次關鍵轉折很可能出現在 5 月，是佈局下半年行情的機會。

散熱泰碩、奇鋐 4 月營收亮眼

5G 是美、中必搶商機，下半年主流不變，Q1 漲多散熱業績依舊最好，4 月營收泰碩 (3338) 及奇鋐 (3017) 創歷史新高，超眾 (6230) 及雙鴻 (3324) 則同創史上第 3 高，下半年旺季業績理當更好，雙鴻這波拉回幅度較大，籌碼因素大於基本面，Q1 EPS 2.31 元年增 25 倍，比超眾 Q1EPS1.63 元還多，股價卻低了 40 元，最近跌到 112 元半年線附近，頻拉下影線，可望反彈，泰碩 Q1 EPS 0.61 元，比去年同期 EPS 虧 0.52 元大幅好轉，4 月單月 EPS 達 0.36 元，已超過 Q1 EPS 一半，估計 5∼6 月業績持續走高，單季 EPS 挑戰 1 元，上半年 EPS 直逼去年全年，下半年旺季理當更好，奇鋐獲 MSCI 納中小型指數成分股，投信積極認養，加上 4 月營收創高幅度大，可能是散熱股中最早能突破前高的股票。

來源：《萬寶週刊》 1333 期

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