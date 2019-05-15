【富蘭克林】4月境內基金規模3.1兆 新興債熱度高 股票型基金投資偏好洗牌

4 月全球股市高檔整理，資金居高思危情緒升溫，資金持續流入債券型基金，據投信投顧公會統計，｢跨國投資固定收益一般債券型｣基金規模月增 8.15%，是少數 4 月規模成長的型別之一，並挹注整體境內基金規模再向上，來到 3.1 兆元水位（單位：新台幣，下同，統計數據見表）；股票型基金方面，在各主要指數攀高下，相對於第 1 季的 A 股投資熱潮，投資人開始轉向投資分散配置的全球股票型基金，或是波動度較低的特別股基金，富蘭克林華美中國 A 股基金為少數規模成長的 A 股基金之一。

債券型基金：收益資產需求高 新基金成立挹注百億規模

｢跨國投資固定收益一般債券型｣4 月獲新基金成立挹注，光是富蘭克林華美新興國家固定收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金），4 月底規模就達 127 億元，顯見市場對收益資產的需求仍高。富蘭克林華美新興國家固定收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人張瑞明表示，雖然新興債市 4 月受到美國經濟數據優於預期，導致美元指數走強干擾，但主要國家基本面持續改善，包括墨西哥、哥倫比亞等國在需求強勁帶動下，PMI 再度回升至擴張線以上，整體新興債市已在 4 月底回穩，未來更有機會持續受惠於各國通膨溫和與經濟成長潛力，短線修正提供進場機會，建議投資人可適度增持相關資產。

股票型基金：全球型、特別股基金熱度增 A 股基金擇優布局

在資產分散配置需求下，4 月跨國投資股票型基金中規模月增前十名的基金，多數為全球股票型基金。富蘭克林華美新世界股票基金經理人左思軒認為，目前全球貨幣政策尚未面臨轉折，風險性資產仍具震盪上行潛力，無須過度保守而放棄資產成長潛力。市場預期下半年全球景氣回溫，全球最大經濟體美國的技術創新動能持續，以企業 EPS 長期成長性而言，醫療保健、半導體、軟體、網路、雲端及工業自動化為最佳選擇，即使產業景氣短線進入調整，調整結束後也將回到成長軌道，因此對市場未來走向樂觀，建議藉由全球型基金參與。

4 月 A 股漲勢暫歇，富蘭克林華美中國 A 股基金卻逆勢成為少數規模增長的 A 股基金。富蘭克林華美中國 A 股基金經理人沈宏達對此表示，A 股經過第 1 季的大漲，確有部分資金適度獲利了結，不過 4 月的震檔整理再次創造進場機會，著眼於 A 股企業 EPS 增速向上轉折，MSCI、富時指數權重提升效應開始發酵等正向因素，吸引資金進場，考量 A 股後市重心很可能轉移到｢漲得久｣的個股，投資人也可開始挑選 A 股基金中淨值表現較為穩定者，把握大盤整理之際進場。

同時，居高思危的投資人，4 月亦關注受惠於產業景氣好轉、票息收益有助維持較低波動的特別股。富蘭克林華美特別股收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人余冠廷表示，特別股在揮別恐慌拋售後重拾低波動收益特性，在主要發行產業營運狀況良好下，市場信心恢復延續上漲動能，現階段籌碼回溫且行情尚未過熱，可布局增加收益來源多元性。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】

本基金以多幣別計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各報價而定，此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。此外，本基金設有人民幣計價之受益權單位，鑒於人民幣匯兌仍受管制，大陸地區之外匯管制及資金調度限制均可能影響本基金之流動性，投資人應審慎評估。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金可投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，本基金可投資 Rule 144A 債券之比重限制及相關風險，請詳閱基金公開說明書。

本基金主要投資於新興市場國家，由於政治與經濟環境相對較不穩定，債券市場規模也較成熟國家為淺碟，故可能面臨較高的政治、經濟變動風險，而有無法償付本金及利息的債信風險。

本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，投資人於申購時應謹慎考量。本公司於公司網站：www.FTFT.com.tw 揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢。

投資基金各類 N 類型、NB 分配型及 NC 分配型受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向經理公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及經理公司網站中查詢。

殖利率不代表報酬率。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站（www.FTFT.com.tw）查閱。

本基金主要投資於與重要新興經濟體經貿往來密切之國家，主要針對新世界市場經濟高速發展下受惠地區進行擇優佈局，本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。

投資中國警語：中國大陸為外匯管制市場，資金匯出匯入之限制，或新台幣兌換人民幣之限制，而可能有匯率相關風險。

投資證券交易市場交易之反向型 ETF、槓桿型 ETF 及商品 ETF，不得超過本基金淨資產價值之百分之十。本基金主要投資於中國大陸境內之有價證券，雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標；惟風險無法因分散投資而完全消除，投資人應注意本基金可能產生之風險包括流動性不足風險、市場風險 (含國內外政經情勢、兩岸關係之互動、未來發展或法規之變動等)、類股過度集中、產業景氣循環變動等風險，或可能因受益人大量買回，致延遲給付買回價款，遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。另中國大陸為外匯管制市場，資金匯出匯入之限制，或新臺幣兌換人民幣之限制，而可能有匯率相關風險。基於經理公司申請獲得大陸地區合格境外機構投資者之額度及大陸地區相關規定之特定因素，本基金保留婉拒申購或暫停買回之權利。

本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。