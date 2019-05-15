美中打架 新光投信瞄準東南亞市場抗震

美中貿易戰打不停，美股、陸股風暴中心震盪劇烈，看準東南亞市場避震，新光金 (2888-TW) 旗下新光投信搶下東南亞規模最大資產管理公司之一利安基金總代理權，首波核准銷售一口氣就推出 13 檔境外基金，投資領域遍及東南亞、東北亞等單一國家。

新光投信新經營團隊去 (2018) 年上任後，今年擴大業務發展，繼上半年發行 5 檔海外 ETF，陸續掛牌後，今年 2 月再獲准擔任利安資金管理的境外基金總代理。

此次新光投信代理利安首波核准銷售的 13 檔境外基金，包括有利安資金中國增長、日本、日本增長、印度、亞太、東南亞、泰國、馬來西亞、越南、新加坡均衡、新加坡信託、新馬及韓國等 13 檔境外基金。

新光投信董事長劉坤錫表示，利安為東南亞規模最大的資產管理公司之一，成立於 1986 年，公司總部設於新加坡，擁有 33 年的亞洲股票與亞洲固定收益投資管理經驗，在美中打架時期，剛好提供給偏好投資東南亞市場基金的投資人更好選擇。

截至 2019 年 3 月底，利安資產管理規模達 556 億新元 (約 411 億美元)，其母公司 - 新加坡華僑銀行集團 (OCBC Group) 實力雄厚，為東南亞第二大的金融服務集團。