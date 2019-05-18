境外資金回台全攻略》3步驟看懂，你匯回的海外資金會被扣多少稅？

撰文／歐陽善玲

在稅負考量下，過去不少台商遠走他鄉，在外拚搏；隨著時光流逝，海外資產逐步累積，此時想要鮭魚返鄉，卻因稅務問題而猶豫不決。日前境外資金匯回草案出爐，專法對台商真的有吸引力？

30 年前，王董接下了家族製鞋業，當時在事業夥伴鼓勵下，決定與供應商攜手前進中國，將國內生產線移出。他先是在 BVI（英屬維京群島）設立了一家公司，接著在中國擴廠，開啟了台灣接單、中國製造，將獲利留在海外的多角貿易經營模式。

在王董奮力打拚下，公司營運漸趨穩定，近幾年他也開始交棒，將生活重心逐步移回台灣；「早些年，公司盈餘分配都是匯入我的新加坡帳戶；後來，我在中南美洲成立了一家公司，盈餘分配就繞道，改匯入該公司在台灣的 OBU（境外金融中心）帳戶。但這兩年各國資訊交換、查稅問題浮現，過去累積的海外資產，現在真不知該怎麼處理才對！」

最近，像王董這樣在海外擁有一定資產的台商，內心恐怕相當糾結；主要原因在 4 月 11 日，行政院院會通過《境外資金匯回管理運用及課稅條例》草案（以下簡稱專法），對過去「藏富於海外」的台商拋出誘因，即「資金兩年內回台，稅率可從優計，若配合政策投資，稅率再減半」優惠，撩撥台商心弦。

其實，海外資金回台，未必就一定會被課稅，在搞懂專法草案前，不妨先以財政部針對個人匯回海外資金部分函令，作為檢核的第一步。

海外資金匯回未必會課稅！

搞懂專法前 先看懂函令

安永聯合會計師事務所稅務服務部會計師林志翔指出，資金若按照目前既有函令回台，首先會遇到的第一個問題，是「相關證明文件」是否夠完整；「具體文件內容，應包括足以證明資金性質、所得發生時點，若能舉證，就應優先考慮以函令方式回台，最大好處是，匯回的資金用途不受限制。」

舉例來說，相關證明文件可否佐證「海外資金構成及來源」。林志翔解釋，匯回的資金若能證明其本質並非所得，而是海外投資本金、減資退還股款、海外借貸或償還債務款項，或海外財產交易本金、存款本金等，只要不屬於「海外所得」資金部分，就無須課稅，不用擔心被追繳。

但要是匯回的資金屬於海外所得、境外遺產繼承、贈與，或中國地區來源所得，也不見得就一定會被課稅，必須再往下判斷，「課稅所得若超過七年以上」，過了核課期間，該所得也不用再課稅。

例如，王先生想在今年下半年，從個人海外帳戶匯回新台幣一億元，透過會計師協助，梳理出過去 9 年、各年度投資收益情況。其中，2010 年、2011 年雖有投資獲利，但因為已過了核課期間 7 年，就無須再課稅；剩下的 7 個年度中，再扣掉當年虧損無所得部分，最後只剩下 5 個年度須繳稅。

來源：《今周刊》 1169 期

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