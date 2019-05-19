當美國的小弟還是中共的肉票？郭董跟台灣人民都想清楚了嗎？

撰文／范疇

2020 年總統大選，本質是中美大戰，不僅牽動了中美對衝格局，也將直接影響到中共黨內鬥爭態勢。

但所有參選人都已體悟到這項本質了嗎？台灣選民究竟知不知道自己的現實處境？仍有待商榷。

郭台銘先生高調、高速參選總統，是個審時度勢想清楚後的決定，還是沒想清楚下的生涯第二春衝動？如果是前者，那麼他「想清楚了」的事情包括哪些？如果是後者，他「沒想清楚」的眉角在哪裡？

不論是哪種情況，他的參選對台灣都是一件大大的好事。理由如下：以他打造事業帝國的高度、深度和分量，哪怕在國民黨提名賽中未出線，他所「想清楚了」和「還沒想清楚」的那些元素，只要被剝絲抽繭地最終呈現出來，都會令選民更清楚地理解到台灣處境的本質，從而對台灣的方向做出更理智的判斷。

「一個本質，兩條主軸」決定投票傾向

多數選民、甚至某些參選人，還未意識到 2020 年的「一個本質，兩條主軸」。本質是 2020 年台灣大選不是藍綠白大戰，而是中美大戰。最終決定投票傾向的兩條主軸：一是要做被美國政府保護的小弟，還是做被中共政權綁架的肉票，對自己餘生和後代更讓人安心？二是讓既得利益派（建制派）執政，還是讓非既得利益派（非建制派）執政，對自己比較有利？

先談本質。20 年經驗下，美國兩黨已經達到 3 項共識：一是中共不等於中國，中國大到不能倒，但中共並非強到不能被鬆動；二是中國這個國家必須納入現代國際體系，才對美國和世界有利，途徑就是鬆動中共的一黨專政；三是除了從經濟、金融對中共下手，鬆動一黨專政的最強有力要素之一，就是「使中國人民意識到台灣是個參考座標」。

談過了「一個本質」，接下來論「兩條主軸」。

美國政府對中共，有兩黨共識；中共政權內對美立場，有三派半鬥爭—習近平派、江澤民派，還有李克強、汪洋、胡春華等出身共青團、立場搖擺但身處壯年的準備接班派，以及立場尷尬但仍有巨大影響力的王岐山算是半個派。未來 2 年內，美國和中共的一切對撞，從經濟、金融到政治、軍事，都不是「國與國」、「政府對政府」的事，而是「A 政府對 B 政權派系」的格局，唯有在此框架下做理解，才能解釋各種貌似詭異的現象。台灣社會對事態本質的認知太落後了，在爭辯時，還把「中國」視為一個國家單位，把「中共」視為一個整體政府。

說美國「圍堵中國」，是個錯誤的認知，「圍堵中共」才是美國意圖。無論從戰略地緣，還是從政治標竿的角度，台灣都是美國不可放棄之處。基於相反的理由，一黨專政的中共不能放手台灣，得不到也得使台灣變成中共肉票。不止郭台銘，所有其他參選人和選民，愈早認識到這個本質愈好，因為 2020 年大選過程中，美國政府和中共政權都會祭出絕大的動作，迫使參選人表態、選民做出抉擇。

來源：《今周刊》 1169 期

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