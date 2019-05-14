尿毒症要洗腎？尿毒症症狀、透析治療種類一次看懂

文／早安健康編輯部

尿毒症（Uremia），或稱「尿毒症候群」（Uremic Syndrome）。當腎功能僅存 5∼10%，血清肌酸酐高於 8∼10mg/dl，體內代謝廢物無法排出就可能在全身造成一些症狀，統稱為「尿毒症」。值得注意的是，每個人對代謝廢物的耐受度不同，是否出現尿毒症狀、需要洗腎，應以醫師判定為主。

成因

急性腎損傷可能引起急性尿毒症，及早治療有希望復原

末期腎臟病繼續惡化會導致慢性尿毒症，由於腎臟已經纖維化，必須借助透析治療或腎臟移植等腎臟替代療法，代替腎臟工作以維持身體機能。

症狀

在腦部及中樞神經造成頭痛、失眠、憂鬱、意識不清甚至昏迷，全身也會出現口臭、噁心、皮膚搔癢、拉肚子或便祕、心膜炎、眼部角膜炎等症狀，另外因為腎功能低下影響內分泌，也可能導致貧血、心臟衰竭、骨質疏鬆易骨折，同時伴隨著免疫力降低而容易感染。

透析治療（Dialysis）

透析治療屬於腎臟替代療法的一種，可選擇血液透析或腹膜透析，代替腎臟淨化血液。目前台灣較常見血液透析，全世界洗腎人口也有 80% 使用血液透析，但腹膜透析因操作便利也日漸普及。

超級比一比！血液透析 vs 腹膜透析

來源：《早安健康》 2019 年 5 月

更多精彩內容請至 《早安健康》