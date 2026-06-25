鉅亨網編譯許家華 2026-06-26 05:30

國際原油價格周四 (25 日) 止跌反彈，主因阿曼外海一艘貨輪遭不明飛行物攻擊，引發市場對荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運安全及中東原油供應恢復進度的擔憂。事件發生後，美國官員指控伊朗向試圖穿越荷姆茲海峽的商船開火，使市場重新將焦點轉向地緣政治風險，推動油價上漲逾 2%。

紐約商品交易所西德州中質原油 (WTI)8 月期貨上漲 1.58 美元，漲幅 2.3%，收每桶 71.92 美元；倫敦洲際交易所 (ICE) 布蘭特 (Brent) 原油期貨上漲 1.52 美元，漲幅 2.1%，收每桶 75.26 美元。

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此前一天，Brent 與 WTI 原油才雙雙跌至 2 月 27 日以來最低水準，主要因美伊臨時停火協議後，荷姆茲海峽原油運輸快速恢復，市場一度認為戰爭風險溢價已大幅消退。

然而，最新貨輪遇襲事件再度打亂市場情緒。根據路透報導，在市場收盤後，兩名美國官員表示，伊朗向一艘通過荷姆茲海峽的貨輪發射投射物，該船稍早曾通報遭不明飛行物擊中。伊朗方面則表示，所有未依照官方指定航道航行的船舶，其安全無法獲得保證。

事件發生後，聯合國國際海事組織 (IMO) 宣布，暫停原本協助船舶及船員安全通過荷姆茲海峽的護航計畫，進一步加深市場對中東能源運輸恢復進度的憂慮。

荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一。在戰事爆發前，全球約 20% 的原油供應經由該海峽運往國際市場。一旦航運再次受阻，將直接衝擊全球能源供應。

能源顧問公司 Rystad Energy 指出，目前波斯灣沿岸各國原油儲槽約有 50% 至 60% 容量已被填滿，若油輪通行無法在短期內恢復正常，產油國將被迫減產，整體供應恢復時程恐延後至 2027 年。

儘管美國與伊朗先前達成初步停火協議，使遭封鎖數月的荷姆茲海峽重新開放通航，但市場認為協議仍相當脆弱。美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 本週結束中東訪問時向波灣盟友表示，任何最終協議都將兼顧區域盟邦利益，希望降低各國對美伊談判的疑慮。

不過，多家投資銀行對伊朗原油供應前景仍保持審慎。

高盛表示，即使美國延長原定 8 月 21 日到期的部分制裁豁免，也不預期伊朗原油產量會大幅增加。該行指出，在歐盟及英國對伊朗原油及油輪制裁仍未解除的情況下，中國仍將是伊朗原油最主要買家，因此新增供應對全球市場的影響可能有限。

瑞銀則下調布蘭特原油價格預測，將 2026 年 9 月底及 12 月底目標價均降至每桶 85 美元，2027 年 3 月底及 6 月底預估則降至每桶 80 美元，反映市場預期中東供應將逐步恢復，但仍保留部分地緣政治風險溢價。

除原油外，美國成品油價格同步走高。其中，美國汽油期貨大漲約 5%，柴油期貨則上漲約 4%，顯示市場仍擔心中東航運若再度受阻，可能影響全球燃料供應。

分析人士指出，本輪油價反彈除了受到地緣政治事件刺激，也與技術面因素有關。

能源顧問公司 Gelber & Associates 表示，近期油價自高點快速回落後，市場已進入超賣 (over-sold) 區間，本次反彈除反映避險需求外，也伴隨空頭回補 (short covering) 及逢低承接買盤。儘管 25 日油價上漲，但布蘭特與 WTI 仍已連續超過一週處於技術性超賣區。

除中東局勢外，全球能源市場也面臨其他供應變數。委內瑞拉首都卡拉卡斯附近發生強烈地震，造成重大傷亡，市場憂心災情可能拖慢美國政府原先期待的委內瑞拉原油出口回升速度。

另一方面，路透引述知情人士報導指出，伊拉克正考慮退出石油輸出國組織 (OPEC)，原因是希望大幅提高原油產量，但現行配額限制使其發展受阻。若伊拉克最終退出，將繼今年 4 月底阿拉伯聯合大公國 (UAE) 宣布退出 OPEC 後，再度重創該組織的影響力，也可能改變全球原油供應格局。