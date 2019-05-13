美中貿易打不停 投資瞄準「三高」中長線布局

美中貿易戰談判生波，讓投資的不確定性也升高，到底投資人該往何處避險？投信建議，可以往具備產業高成長等「三高」特性的資產布局，進行中長線投資。

美中第 11 輪貿易談判未果，美國如期對 2000 億美元的中國進口品關稅升至 25%，美國總統川普並要求行政部門就其餘 3250 億美元中國商品的徵稅程序展開準備，顯示貿易戰持續升溫，預估未來一個月中美談判過程中，不確定性未釐清前，金融市場將不定時受到干擾。

元大投信全球波動策略期信基金研究團隊說明，2014 年以前每當遇到股市下跌，精通期貨、選擇權的人可以透過作空來獲利，但其他人多半選擇賣出持股以避免短期的損失。元大投信提醒，除眼睜睜看著股市下跌，其實只要善選工具，面對波動，還是可透過四種不一樣的商品類型有獲利機會。

元大投信表示，槓桿 / 反向以及商品、債券、美元指數、日圓等多種資產類型 ETF、投資人的選擇已日趨多樣化，面對波動，除了帶來風險，其實也有多種獲利可能。

元大投信表示，以這次 5 月美中貿易風波來說，投機族可透過期貨以小搏大，快速獲利。或者也可以買進股票反向 ETF，獲得股市下跌的利潤。另外，傳統避險資產類型例如美債、日圓、黃金，在市場風險情緒升高時，往往表現強勢，也是市場波動下的選擇，這次日圓就出現上漲。



至於投資要選擇什麼標的？日盛投信建議可以往具備「三高」特性的資產布局，分別為：「產業高成長、政策高度支持，以及產業投資具高度分散性」，進行中長線投資。

日盛全球智能車基金經理人馮紹榮表示，美國在汽車電子零件上，掌握許多關鍵零組件，即便中美存在貿易紛爭，但其他地區如日系、歐系、美系車廠，在主、被動安全設備滲透率提升下，美國相關企業獲利仍可維持穩定成長。

而政策高度支持部分，馮紹榮指出，歐盟市場推動減排政策將促使電動車更熱銷，在 2021 年新乘用車平均排放量由 2017 年的 118.5g/km 降至 95g/km，預期歐盟市場將迎來規模的快速躍升期；根據 Electric Vehicle Outlook 至 2040 年，市場預計將售出約 6000 萬輛電動汽車，相當於全球輕型汽車市場的 55%；且有 5.6 億輛電動汽車上路，約佔全球汽車總數的三分之一，電動車產業深具長線成長潛力。

馮紹榮進一步表示，年初以來，美股及陸股皆累積相當漲幅，在操作策略上，分散布局為主軸，美股目前仍處高點附近，若市場出現較大幅震盪，將逢低布局車用電子、雲端、AI、數據中心等具有長期趨勢的企業。